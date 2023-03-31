Emine Erdoğan, Uluslararası Göç Örgütü Genel Müdürü Antonio Vitorino ile görüştü
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- Emine Erdoğan, Uluslararası Göç Örgütü Genel Müdürü Antonio Vitorino ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılmak için geldiği New York'ta Uluslararası Göç Örgütü Genel Müdürü...
- Emine Erdoğan, Uluslararası Göç Örgütü Genel Müdürü Antonio Vitorino ile görüştü
NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılmak için geldiği New York'ta Uluslararası Göç Örgütü Genel Müdürü Antonio Vitorino ile görüştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika