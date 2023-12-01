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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Elazığ'a gelen 2 farklı yolcu otobüsünde 2 şüphelinin bagaj araması yapıldı. Yapılan aramada, 2 parça halinde 83.90 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan aranması olan bir şüpheli de tespit edilerek yakalandı.

Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Elazığ Uyuşturucu Suç Hukuk 3. Sayfa Politika Haberler

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