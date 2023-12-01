Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Elazığ'a gelen 2 farklı yolcu otobüsünde 2 şüphelinin bagaj araması yapıldı. Yapılan aramada, 2 parça halinde 83.90 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan aranması olan bir şüpheli de tespit edilerek yakalandı.

Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. - ELAZIĞ