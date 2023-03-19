Destici: Oy için terör örgütünün temsilcisi parti ile iş birliği yapmaması lazım

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sırf seçim kazanacağız, oy alacağız diye terör örgütünün temsilcisi parti ile iş birliği yapmaması lazım. Yaparlarsa oradan oy alacağız derken ellerindeki oyu da kaybederler" dedi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sırf seçim kazanacağız, oy alacağız diye terör örgütünün temsilcisi parti ile iş birliği yapmaması lazım. Yaparlarsa oradan oy alacağız derken ellerindeki oyu da kaybederler" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa, Destici sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'daki incelemelerinin ardından Gaziantep'e geldi. Gaziantep'te partisinin il başkanlığını ziyaret eden Destici, burada açıklamalarda bulundu.

"Tabii diğer siyasi partilerin de bu konuda duyarlı olması lazım. Sırf seçim kazanacağız oy alacağız diye terör örgütünün temsilcisi parti ile iş birliği yapmaması lazım. Yaparlarsa oradan oy alacağız derken ellerindeki oyu da kaybederler. Nitekim son anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle HDP görüşecek olması oy oranını düşürmeye başladı."