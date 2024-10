Denizli Milletvekili Ün; "Büyük mutluluk ve gururu milletçe hep birlikte yaşıyoruz"

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Milletvekili Ün, mesajında; "Tüm hemşerilerimin Cumhuriyet Bayram'ını en içten duygularla kutluyorum." dedi.

Milletimizin Kurtuluş Savaşı'nda verdiği kutsal mücadeleyi Cumhuriyet ile taçlandırdığını belirten Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, mesajında, "Mazlum milletlere ilham veren İstiklal Savaşımız sonrasında kurulan Cumhuriyetimizin 101 yılı kutlu olsun. Çok ağır bedeller ödenerek kazandığımız kimsesizlerin kimsesi cumhuriyet bizlere ortak değerlerimiz etrafında milletçe kenetlenmemizi hatırlatmaktadır. Her türlü zorluk ve yokluğa rağmen yüce Türk milletinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik, inanç ve cesaret neticesinde elde edilen en büyük eserdir. Bölgemizin her anlamda ateş çemberine döndüğü böylesi bir ortamda bölgesinde huzur ve güven adasına haline gelen ülkemizin bunu başarmasındaki en büyük etken kuşkusuz Cumhuriyetimiz ve Cumhuriyetimizin oluşturduğu ortak vatandaşlık bilincidir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında şimdi önümüzde daha parlak bir ufuk var; Cumhuriyetimizi demokrasi ve özgürlüklerle taçlandırarak geleceğe taşıyacağız. Ekonomiden adalete eğitime kadar her alanda zor sınavlardan geçtiğimiz böylesi bir dönemde sorunların üstesinden gelmenin yegane yolu Cumhuriyete ve Cumhuriyetin kurucu değerlerine sahip çıkmaktan geçmektedir. Güçlü ve büyük Türkiye için, Cumhuriyetimizi özgürlükle, adaletle, demokrasiyle yaşatma gayretimizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Bu da ancak cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini, yeniden ve eksiksiz olarak hakim kılmakla mümkün olacaktır. Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıldönümü münasebetiyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ