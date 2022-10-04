Denizli haberi: MHP Lideri Bahçeli: "ABD Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı ambargoyu manidar bir zamanda kaldırmıştır. Yeni bir senaryo gündemdedir." Politika Haberleri Denizli bölgesinden gelen habere göre MHP Lideri Bahçeli: "ABD Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı ambargoyu manidar bir zamanda kaldırmıştır. MHP Lideri Bahçeli: "ABD Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı ambargoyu manidar bir zamanda kaldırmıştır. Yeni bir senaryo gündemdedir." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Milliyetçi Hareket Partisi Güney Kıbrıs Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Denizli haberi: MHP Lideri Bahçeli: 'ABD Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı ambargoyu manidar bir zamanda kaldırmıştır. Yeni bir senaryo gündemdedir.' - Haberler

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