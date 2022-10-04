Denizli haberi: MHP Lideri Bahçeli: "ABD Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı ambargoyu manidar bir zamanda kaldırmıştır. Yeni bir senaryo gündemdedir."
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Denizli bölgesinden gelen habere göre MHP Lideri Bahçeli: "ABD Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı ambargoyu manidar bir zamanda kaldırmıştır.
MHP Lideri Bahçeli: "ABD Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı ambargoyu manidar bir zamanda kaldırmıştır. Yeni bir senaryo gündemdedir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika