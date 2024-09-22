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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta TÜRKEN Vakfı'nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta TÜRKEN Vakfı'nı Ziyaret Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu sırada eşi Emine Erdoğan ile birlikte TÜRKEN Vakfı'nı ziyaret etti ve burada incelemelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) 79'ncu Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte TÜRKEN Vakfı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bulunan TÜRKEN Vakfı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da ziyaretinde eşlik etti. Erdoğan çifti, merkezi New York'ta bulunan TÜRKEN Vakfı'nda incelemelerde bulundu. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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