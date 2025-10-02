Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de 50 Projenin Toplu Açılışını Gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de 50 Projenin Toplu Açılışını Gerçekleştirecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılacak. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş tarafından 1,5 yılda hayata geçirilen 50 projenin toplu açılışı ve temel atma töreni gerçekleştirilecek. Projenin eğitimden spora, kentsel dönüşümden ulaşıma, kültür ve sanattan teknoloji yatırımlarına kadar pek farklı eser ve hizmeti kapsadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılacak. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 1,5 yılda hayata geçirdikleri 50 projenin; eğitimden spora, kentsel dönüşümden ulaşıma, kültür ve sanattan teknoloji yatırımlarına kadar pek farklı eser ve hizmeti kapsadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesi tarafından hayata geçirilen 50 projenin toplu açılış ve temel atma törenini gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de 50 Projenin Toplu Açılışını Gerçekleştirecek

4 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek tören öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, göreve geldikleri günden bu yana yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için ilk günden itibaren sahadayız. Eğitim, spor, ulaşım, sosyal yaşam gibi birçok alanda Sultanbeyli'yi ileriye taşıyacak projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Seçim döneminde 100 proje sözü vermiştik. Bugün geldiğimiz noktada 50 projeyi tamamlamanın ve Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bu projeleri halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de 50 Projenin Toplu Açılışını Gerçekleştirecek

"KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNCELİĞİMİZ"

Törenin hem ilçeye kazandırılan yatırımların tanıtılması hem de yeni projelerin temelinin atılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulayan Tombaş, "Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden biri olacak Mehmet Akif Spor Kompleksi projesini hayata geçirdik. Bugün temelini atacağımız projemiz 26 bin metrekare inşaat alanına sahip; içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, voleybol, basketbol sahaları, 2 bin seyirci kapasiteli tribün, geniş bir meydan ve sosyal yaşam alanları yer alacak. Deprem, ülkemizin bir gerçeği. Bu kapsamda; ilçemizde kentsel dönüşümü hızlandırması amacıyla SULKON iştirak şirketimizi kurduk. Battalgazi Mahallemiz'de 71 bin metrekare inşaat alanına sahip 404 daire ve ticari ünite alanına sahip ilk projemizi başlattık. Ayrıca; Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ile Mimar Sinan Mahallemiz'de 150 bin metrekare inşaat alanına sahip 710 daire ve ticari ünitelerden oluşan projemizin de protokolünü imzaladık. Böylece; sadece 1,5 yılda 1.114 konut projemizi hayata geçirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de 50 Projenin Toplu Açılışını Gerçekleştirecek

"GENÇLİK PROJELERİNİ ÖNEMSİYORUZ"

'Vatandaşlarımızın doğayla iç içe, sevdikleriyle vakit geçirebilecekleri sosyal yaşam alanlarını önemsiyoruz' diyen Tombaş, "Bu kapsamda 140 bin metrekare alana sahip Fetih Korusu ve 110 bin metrekare alana sahip Aydos Korusu'nu tamamladık. İstanbul'un en fazla genç nüfusa sahip ilçelerinden biriyiz. Bu nedenle gençlik projelerini önemsiyoruz. Aydos Kafe'mizi özellikle gençler çok sevdi. Şimdi de sayısını artırmak için çalışıyoruz. Hasanpaşa Gençlik Merkezi'ni yaptık, Hamidiye Gençlik Merkezi projesine de başladık. Üniversiteyi kazananlara ilk kez Başarı Ödülü verdik. Geçen yıl 10 bin TL olan rakamımızı, bu yıl lisans kazananlar için 12 bin TL'ye, ön lisans kazananlar için de 8 bin TL'ye yükselttik. Ayrıca Abonman desteği de veriyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de 50 Projenin Toplu Açılışını Gerçekleştirecek

"SULTANBEYLİ KREŞ HİZMETİNİ BAŞLATTIK"

TEKNOFEST Kuşağına tam destek verdiklerini söyleyen Tombaş, "Robotik kodlamadan yapay zekaya, DENEYAP Sınıflarından astronomi, uzay ve havacılık atölyesine kadar çeşitli branşlarda eğitim veren Bilim Sultanbeyli merkezimizi açtık. Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli eğitimi için, Abdurrahmangazi ve Turgut Reis Mahallemiz'de Sultanbeyli Kreş açtık. Okula yeni başlayan tüm yavrularımıza ücretsiz kırtasiye seti dağıttık. Hem altyapımızı yenilemek hem de modern bir görünüm kazandırmak için Prestij Cadde projemize başladık. İlk etapta Şanlıurfa ve Kaptan-ı Derya Prestij Cadde projelerimizi yaptık, şimdi de Mescid-i Aksa ve Antalya Caddemizde de çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de 50 Projenin Toplu Açılışını Gerçekleştirecek

"SIFIR ATIK VİZYONUYLA ÇALIŞIYORUZ"

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Sıfır Atık Vizyonu doğrultusunda 'Kompost Üretim Tesisi'mizi yaptık. Evsel atıkları toplayıp komposta dönüştürerek hem doğaya hem de ekonomiye kazandıracağız. Sokaklarımızın güvenliği ve sokak hayvanlarının huzuru ve tedavisi için yaşam alanı inşa ettik. Sultanbeyli FİT markasıyla ücretsiz fitness salonları açıyoruz. Halihazırda 4 mahallede hizmet veren Sultanbeyli FİT, her mahalleye yaygınlaştıracağız. Cam, seramik, ahşap, dikiş-nakış ve yazılım atölyesi branşlarında hizmet veren SULMEK Kursları'mızı açtık. Vatandaşlarımıza 7/24 hızlı ve etkin hizmet vermek amacıyla Sultanbeyli İletişim Merkezi SİMER'i kurduk. Her alanda 7'den 70'e her vatandaşımıza dokunan eser ve hizmetlere imza attık. Daha fazlası için çalışmaya, AK Parti'mizin eser ve hizmet belediyeciliği vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de 50 Projenin Toplu Açılışını Gerçekleştirecek

Basın toplantısının ardından Başkan Tombaş gazetecilerin sorularını cevapladı. Miting alanında yürütülen hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Sultabeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın 1,5 yılda hayata geçirdiği 50 Proje:

  1. 1- Fetih Korusu
  2. 2- Aydos Korusu
  3. 3- Bilim Sultanbeyli Merkezi
  4. 4- Sultanbeyli İletişim Merkezi-SİMER
  5. 5- Hasanpaşa Gençlik Merkezi
  6. 6- Kompost Tesisi
  7. 7- Orhangazi Polis Karakolu
  8. 8- İmar Hakkı Transferi Projesi
  9. 9- Kent İzleme Merkezi
  10. 10- Sultanbeyli Dil Akademisi
  11. 11- Fitness Merkezleri
  12. 12- Sultanbeyli Kreş
  13. 13- Gençlere Evlilik Desteği
  14. 14- Sultanbeyli Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
  15. 15- Aydos Kafe
  16. 16- Değirmen Kafe
  17. 17- Kent Meydanı Düzenleme Projesi
  18. 18- Akıllı Aydınlatmalar Projesi
  19. 19- Şanlıurfa Caddesi Prestij Cadde Projesi
  20. 20- Kaptan-I Derya Caddesi Prestij Cadde Projesi
  21. 21- Yeni Hizmet Araçlarının Kazandırılması
  22. 22- Ahmet Yesevi Spor Sahası
  23. 23- Abdurrahmangazi Spor Sahası
  24. 24- Hamidiye Spor Sahası
  25. 25- Mecidiye Spor Sahası
  26. 26- Sokak Hayvanları Yaşam Alanı
  27. 27- Kadın El Emeği Pazarı
  28. 28- İmza Tasarım ve Üretim Merkezi
  29. 29- Sultanbeyli Vefa Dayanışma Merkezi-Sevdam
  30. 30- Şehir Düşünce Merkezi
  31. 31- Sıfır Atık Projeleri
  32. 32- Sultanbeyli Kart
  33. 33- Ücretsiz Ring Seferleri
  34. 34- Taksi ve Minibüs Durakları
  35. 35- İletişim Ofisleri
  36. 36- Tiyatro Okulu
  37. 37- Sultanbeyli Mesleki Eğitim Kursları-SULMEK
  38. 38- Mobil Sultanbeyli Uygulaması
  39. 39- Üniversiteyi Kazananlara 10 bin TL Başarı Ödülü
  40. 40- Üniversite Öğrencilerimize Abonman Desteği
  41. 41- İlkokula Başlayan Tüm Öğrencilerimize Ücretsiz Kırtasiye Seti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de 50 Projenin Toplu Açılışını Gerçekleştirecek

TEMELİ ATILACAK PROJELER:

  1. 42- Mehmet Akif Spor Kompleksi Projesi
  2. 43- SULKON Kentsel Dönüşüm Projesi
  3. 44- Mimar Sinan Kentsel Dönüşüm Projesi
  4. 45- Hamidiye Gençlik Merkezi ve Muhtarlık Binası Projesi
  5. 46- Antalya Caddesi Prestij Cadde Projesi
  6. 47- Mescid-i Aksa Prestij Cadde Projesi
  7. 48- Battalgazi Antrenman Sahası Projesi
  8. 49- Mimar Sinan Kültür Evi
  9. 50- Güvenli Parklar Projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de 50 Projenin Toplu Açılışını Gerçekleştirecek

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Politika
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
Erdoğan'dan İsrail'in Sumud Filosu baskınına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Sumud Filosu baskınına ilk tepki
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

Tüm gemilerle irtibat kesildi, aktivistler açlık grevine başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te sinyali verdi! İşte memur ve emeklinin zam hesabı

Erdoğan Meclis'te sinyali verdi! İşte memur ve emeklinin zam hesabı
Minguzzi davasında sanıklara engelli raporu alındı, tansiyon yükseldi

Minguzzi davasında sanıklara engelli raporu alındı, tansiyon yükseldi
Dervişoğlu'ndan 'fotoğraf' savunması: Eğer böyle bir görüşmeye zirve deniyorsa bu zırvadır

Eleştirilere daha fazla sessiz kalamadı: Buna zirve deniyorsa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis açılışına katılmayan CHP'ye sert sözler

Erdoğan Meclis açılışına katılmayan CHP'ye esti gürledi
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan savcılık itirazı kabul görmedi: Dosya üst mahkemede

Savcılık tahliyeye itiraz etti! Mahkeme kararını açıkladı
5.0'lık deprem sonrası İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama

5'lik deprem sonrası İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama
Manchester'da sinagogda bıçaklı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Sinagogda bıçaklı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Gazze için yola çıkan sunucu Bekir Develi ve İkbal Gürpınar'dan saatlerdir haber yok

Ünlü sunucuların son mesajları endişe yarattı! Saatlerdir haber yok
Adli kontrolle tahliye edilen Ayşe Barım evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı

Dün akşam tahliye olan Ayşe Barım'dan korkutan haber
Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi Osimhen şoku

Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi Osimhen şoku
Resmi açıklama geldi! Leroy Sane'ye hayatının şoku

Resmi açıklama geldi! Leroy Sane'ye hayatının şoku
Minik Berra'nın anaokulunda korkunç sonu! Görüntüler ortaya çıktı

Minik Berra'nın anaokulunda korkunç sonu! Görüntüler ortaya çıktı
Yok artık Arda Güler! Yeni piyasa değerini görmeniz lazım

Yok artık Arda! Yeni piyasa değerini görmeniz lazım
Minguzzi davasında sanıklar acılı annenin üzerine yürüdü

Duruşma salonu karıştı! Sanıklar acılı annenin üzerine yürüdü
İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

Alıkonulan Türklere ne olacak? İsrail açıklamasında olay Hamas detayı
Esad'a Moskova'da suikast girişimi! Zehirleyerek öldürmeye çalıştılar

Devrik lider Esad'a firar ettiği ülkede suikast girişimi
Türk devinin fabrikası Japonlara satıldı

Türk devinin fabrikası Japonlara satıldı
Cezaevine uyuşturucu sokan avukatın cezası belli oldu

Cezaevine uyuşturucu sokan avukatın cezası belli oldu
Jandarmanın telefonuyla hayatı altüst oldu! Emekli maaşını bile çekemiyor

Jandarma aradı, hayatı altüst oldu! Emekli maaşını bile çekemiyor
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Barış Murat Yağcı, annesini son yolculuğuna uğurladı

Survivor yarışmasıyla tanınmıştı! Aldığı acı haberle yıkıldı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor: Cinayet bürosu devrede

Güllü'nün ölümünde çelişkili bulgular! Cinayet bürosu devrede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Murat Yağcı, annesini son yolculuğuna uğurladı

Survivor yarışmasıyla tanınmıştı! Aldığı acı haberle yıkıldı
Cezaevine uyuşturucu sokan avukatın cezası belli oldu

Cezaevine uyuşturucu sokan avukatın cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.