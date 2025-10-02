Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de 50 Projenin Toplu Açılışını Gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılacak. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 1,5 yılda hayata geçirdikleri 50 projenin; eğitimden spora, kentsel dönüşümden ulaşıma, kültür ve sanattan teknoloji yatırımlarına kadar pek farklı eser ve hizmeti kapsadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesi tarafından hayata geçirilen 50 projenin toplu açılış ve temel atma törenini gerçekleştirecek.

4 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek tören öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, göreve geldikleri günden bu yana yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için ilk günden itibaren sahadayız. Eğitim, spor, ulaşım, sosyal yaşam gibi birçok alanda Sultanbeyli'yi ileriye taşıyacak projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Seçim döneminde 100 proje sözü vermiştik. Bugün geldiğimiz noktada 50 projeyi tamamlamanın ve Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bu projeleri halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

"KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNCELİĞİMİZ"

Törenin hem ilçeye kazandırılan yatırımların tanıtılması hem de yeni projelerin temelinin atılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulayan Tombaş, "Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden biri olacak Mehmet Akif Spor Kompleksi projesini hayata geçirdik. Bugün temelini atacağımız projemiz 26 bin metrekare inşaat alanına sahip; içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, voleybol, basketbol sahaları, 2 bin seyirci kapasiteli tribün, geniş bir meydan ve sosyal yaşam alanları yer alacak. Deprem, ülkemizin bir gerçeği. Bu kapsamda; ilçemizde kentsel dönüşümü hızlandırması amacıyla SULKON iştirak şirketimizi kurduk. Battalgazi Mahallemiz'de 71 bin metrekare inşaat alanına sahip 404 daire ve ticari ünite alanına sahip ilk projemizi başlattık. Ayrıca; Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ile Mimar Sinan Mahallemiz'de 150 bin metrekare inşaat alanına sahip 710 daire ve ticari ünitelerden oluşan projemizin de protokolünü imzaladık. Böylece; sadece 1,5 yılda 1.114 konut projemizi hayata geçirdik" dedi.

"GENÇLİK PROJELERİNİ ÖNEMSİYORUZ"

'Vatandaşlarımızın doğayla iç içe, sevdikleriyle vakit geçirebilecekleri sosyal yaşam alanlarını önemsiyoruz' diyen Tombaş, "Bu kapsamda 140 bin metrekare alana sahip Fetih Korusu ve 110 bin metrekare alana sahip Aydos Korusu'nu tamamladık. İstanbul'un en fazla genç nüfusa sahip ilçelerinden biriyiz. Bu nedenle gençlik projelerini önemsiyoruz. Aydos Kafe'mizi özellikle gençler çok sevdi. Şimdi de sayısını artırmak için çalışıyoruz. Hasanpaşa Gençlik Merkezi'ni yaptık, Hamidiye Gençlik Merkezi projesine de başladık. Üniversiteyi kazananlara ilk kez Başarı Ödülü verdik. Geçen yıl 10 bin TL olan rakamımızı, bu yıl lisans kazananlar için 12 bin TL'ye, ön lisans kazananlar için de 8 bin TL'ye yükselttik. Ayrıca Abonman desteği de veriyoruz." diye konuştu.

"SULTANBEYLİ KREŞ HİZMETİNİ BAŞLATTIK"

TEKNOFEST Kuşağına tam destek verdiklerini söyleyen Tombaş, "Robotik kodlamadan yapay zekaya, DENEYAP Sınıflarından astronomi, uzay ve havacılık atölyesine kadar çeşitli branşlarda eğitim veren Bilim Sultanbeyli merkezimizi açtık. Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli eğitimi için, Abdurrahmangazi ve Turgut Reis Mahallemiz'de Sultanbeyli Kreş açtık. Okula yeni başlayan tüm yavrularımıza ücretsiz kırtasiye seti dağıttık. Hem altyapımızı yenilemek hem de modern bir görünüm kazandırmak için Prestij Cadde projemize başladık. İlk etapta Şanlıurfa ve Kaptan-ı Derya Prestij Cadde projelerimizi yaptık, şimdi de Mescid-i Aksa ve Antalya Caddemizde de çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

"SIFIR ATIK VİZYONUYLA ÇALIŞIYORUZ"

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Sıfır Atık Vizyonu doğrultusunda 'Kompost Üretim Tesisi'mizi yaptık. Evsel atıkları toplayıp komposta dönüştürerek hem doğaya hem de ekonomiye kazandıracağız. Sokaklarımızın güvenliği ve sokak hayvanlarının huzuru ve tedavisi için yaşam alanı inşa ettik. Sultanbeyli FİT markasıyla ücretsiz fitness salonları açıyoruz. Halihazırda 4 mahallede hizmet veren Sultanbeyli FİT, her mahalleye yaygınlaştıracağız. Cam, seramik, ahşap, dikiş-nakış ve yazılım atölyesi branşlarında hizmet veren SULMEK Kursları'mızı açtık. Vatandaşlarımıza 7/24 hızlı ve etkin hizmet vermek amacıyla Sultanbeyli İletişim Merkezi SİMER'i kurduk. Her alanda 7'den 70'e her vatandaşımıza dokunan eser ve hizmetlere imza attık. Daha fazlası için çalışmaya, AK Parti'mizin eser ve hizmet belediyeciliği vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Basın toplantısının ardından Başkan Tombaş gazetecilerin sorularını cevapladı. Miting alanında yürütülen hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Sultabeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın 1,5 yılda hayata geçirdiği 50 Proje:

1- Fetih Korusu 2- Aydos Korusu 3- Bilim Sultanbeyli Merkezi 4- Sultanbeyli İletişim Merkezi-SİMER 5- Hasanpaşa Gençlik Merkezi 6- Kompost Tesisi 7- Orhangazi Polis Karakolu 8- İmar Hakkı Transferi Projesi 9- Kent İzleme Merkezi 10- Sultanbeyli Dil Akademisi 11- Fitness Merkezleri 12- Sultanbeyli Kreş 13- Gençlere Evlilik Desteği 14- Sultanbeyli Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi 15- Aydos Kafe 16- Değirmen Kafe 17- Kent Meydanı Düzenleme Projesi 18- Akıllı Aydınlatmalar Projesi 19- Şanlıurfa Caddesi Prestij Cadde Projesi 20- Kaptan-I Derya Caddesi Prestij Cadde Projesi 21- Yeni Hizmet Araçlarının Kazandırılması 22- Ahmet Yesevi Spor Sahası 23- Abdurrahmangazi Spor Sahası 24- Hamidiye Spor Sahası 25- Mecidiye Spor Sahası 26- Sokak Hayvanları Yaşam Alanı 27- Kadın El Emeği Pazarı 28- İmza Tasarım ve Üretim Merkezi 29- Sultanbeyli Vefa Dayanışma Merkezi-Sevdam 30- Şehir Düşünce Merkezi 31- Sıfır Atık Projeleri 32- Sultanbeyli Kart 33- Ücretsiz Ring Seferleri 34- Taksi ve Minibüs Durakları 35- İletişim Ofisleri 36- Tiyatro Okulu 37- Sultanbeyli Mesleki Eğitim Kursları-SULMEK 38- Mobil Sultanbeyli Uygulaması 39- Üniversiteyi Kazananlara 10 bin TL Başarı Ödülü 40- Üniversite Öğrencilerimize Abonman Desteği 41- İlkokula Başlayan Tüm Öğrencilerimize Ücretsiz Kırtasiye Seti

TEMELİ ATILACAK PROJELER: