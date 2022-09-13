Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibarıyla 850 bin gencimizi iskan edecek yurtlarımız var. Yeni ilavelerle bu rakamı 1 milyonun üzerine çıkaracağız."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibarıyla 850 bin gencimizi iskan edecek yurtlarımız var. Yeni ilavelerle bu rakamı 1 milyonun üzerine çıkaracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibarıyla 850 bin gencimizi iskan edecek yurtlarımız var. Yeni ilavelerle bu rakamı 1 milyonun üzerine çıkaracağız."
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika