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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibarıyla 850 bin gencimizi iskan edecek yurtlarımız var. Yeni ilavelerle bu rakamı 1 milyonun üzerine çıkaracağız."

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu an itibarıyla 850 bin gencimizi iskan edecek yurtlarımız var. Yeni ilavelerle bu rakamı 1 milyonun üzerine çıkaracağız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibarıyla 850 bin gencimizi iskan edecek yurtlarımız var. Yeni ilavelerle bu rakamı 1 milyonun üzerine çıkaracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibarıyla 850 bin gencimizi iskan edecek yurtlarımız var. Yeni ilavelerle bu rakamı 1 milyonun üzerine çıkaracağız."

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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