Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programına katıldı.

"AYASOFYA'YI AÇMAK BİZE NASİP OLDU"

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, "Üstad Necip Fazıl, Sultanahmet'te konuşma yaparken 'Ayasofya bir gün açılacak' diyordu. Allah'a hamdolsun üstat ufku böyle açık bir insandı. Oradan o şekilde haykırırken takdim etmek bize, açmak da bu fakire nasip oldu" dedi.

"ŞAİRLER HALKIN VE HAKİKATİN ZAMANI AŞAN COŞKUN SESİDİR"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Üstad, hakkı ve haikkatı savunmaktan geri durmadı. Necip Fazıl'ı rahmetle anıyorum. Üstad, 'Ayasofya bir gün açılacak' diyordu, açmak bize nasip oldu. Mücadele azmiyle üstad Necip Fazıl davamızın abide isimlerinden biriydi. Kitlelere yol gösterdi. Mücadele ruhu aşıladı Medeniyet köklerinden kopmamış sinesinden çıktığı millete gönül bağını kesmemiş şairler halkın ve hakikatin zamanı aşan coşkun sesidir. Onlar birbirini ismen şeklen ve ruhen tanımayan insanları arasında kelimelerle bağ kurar yol açar yoldaş olurlar. Mısralarıyla milli şuuru besler milli kimliğin ihyasına hizmet ederler. Üstat tam olarak böyle bir şairdir.

"ŞAİRLERİN SULTANI"

"Yaktığı meşale bize yol göstermeye devam edecektir. Üstat hakir görülen değersiz gösterilen milletimizin hasretlerine seslenmiştir. Bu hasretleri söz ve fikir sancağı haline getirmiştir. Şiirleriyle milletimizin yüreğindeki korları dışarı çıkarmış ve işarete fişeklerine dönüştürmüştür. Yaktığı meşale bize yol göstermeye devam edecektir.

"ÖTELERİN VE SEZİŞLERİN İNSANIYDI"

Mevla gençlerimiz başta olmak üzere bizleri ve milletimizin her bir ferdini bu yolda sabit kadem eylesin diyorum. Duygu ve düşünce dünyamız içinde yaşadığımız toplumla bazen birleştiren bazen de farklı en bariz vasfımızdır. Üstadı yakınen tanıyanlar onu herkesten farklı kılan 3 önemli özelliğinden bahseder. Bunlardan ilki; yaşadığı çalkantılı hayata girdiği polemiklere maruz kaldığı siyasi baskılara hapis cezalarına ve şeker hastalığına rağmen dinç bir vücut ve kafa yapısını muhafaza edebilmiş olmasıdır. Onun her şeye rağmen eğilmeyen kişiliği takdir ve hayranlıkla yad edilmiştir. İkinci vasfı; emsalsiz sanatkarlığıdır. Edebiyatın her sahasına mührünü vurduğu gibi siyasi tarihi konulara dahil yazdığı eserlerle de yaşadığı dönemin gündemini belirlemiştir. Üstat şairlerin sultanı layık görüldü. Üstat ötelerin ve sezişlerin insanıydı.

FERDİ TAYFUR'A TAZİYE MESAJI

Usta sanatçı Merhum Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diliyorum.