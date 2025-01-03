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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu

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İstanbul'da düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üstad Necip Fazıl, Sultanahmet'te konuşma yaparken 'Ayasofya bir gün açılacak' diyordu. Allah'a hamdolsun üstat ufku böyle açık bir insandı. Oradan o şekilde haykırırken takdim etmek bize, açmak da bu fakire nasip oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programına katıldı.

"AYASOFYA'YI AÇMAK BİZE NASİP OLDU"

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, "Üstad Necip Fazıl, Sultanahmet'te konuşma yaparken 'Ayasofya bir gün açılacak' diyordu. Allah'a hamdolsun üstat ufku böyle açık bir insandı. Oradan o şekilde haykırırken takdim etmek bize, açmak da bu fakire nasip oldu" dedi.

"ŞAİRLER HALKIN VE HAKİKATİN ZAMANI AŞAN COŞKUN SESİDİR"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Üstad, hakkı ve haikkatı savunmaktan geri durmadı. Necip Fazıl'ı rahmetle anıyorum. Üstad, 'Ayasofya bir gün açılacak' diyordu, açmak bize nasip oldu. Mücadele azmiyle üstad Necip Fazıl davamızın abide isimlerinden biriydi. Kitlelere yol gösterdi. Mücadele ruhu aşıladı Medeniyet köklerinden kopmamış sinesinden çıktığı millete gönül bağını kesmemiş şairler halkın ve hakikatin zamanı aşan coşkun sesidir. Onlar birbirini ismen şeklen ve ruhen tanımayan insanları arasında kelimelerle bağ kurar yol açar yoldaş olurlar. Mısralarıyla milli şuuru besler milli kimliğin ihyasına hizmet ederler. Üstat tam olarak böyle bir şairdir.

"ŞAİRLERİN SULTANI"

"Yaktığı meşale bize yol göstermeye devam edecektir. Üstat hakir görülen değersiz gösterilen milletimizin hasretlerine seslenmiştir. Bu hasretleri söz ve fikir sancağı haline getirmiştir. Şiirleriyle milletimizin yüreğindeki korları dışarı çıkarmış ve işarete fişeklerine dönüştürmüştür. Yaktığı meşale bize yol göstermeye devam edecektir.

"ÖTELERİN VE SEZİŞLERİN İNSANIYDI"

Mevla gençlerimiz başta olmak üzere bizleri ve milletimizin her bir ferdini bu yolda sabit kadem eylesin diyorum. Duygu ve düşünce dünyamız içinde yaşadığımız toplumla bazen birleştiren bazen de farklı en bariz vasfımızdır. Üstadı yakınen tanıyanlar onu herkesten farklı kılan 3 önemli özelliğinden bahseder. Bunlardan ilki; yaşadığı çalkantılı hayata girdiği polemiklere maruz kaldığı siyasi baskılara hapis cezalarına ve şeker hastalığına rağmen dinç bir vücut ve kafa yapısını muhafaza edebilmiş olmasıdır. Onun her şeye rağmen eğilmeyen kişiliği takdir ve hayranlıkla yad edilmiştir. İkinci vasfı; emsalsiz sanatkarlığıdır. Edebiyatın her sahasına mührünü vurduğu gibi siyasi tarihi konulara dahil yazdığı eserlerle de yaşadığı dönemin gündemini belirlemiştir. Üstat şairlerin sultanı layık görüldü. Üstat ötelerin ve sezişlerin insanıydı.

FERDİ TAYFUR'A TAZİYE MESAJI

Usta sanatçı Merhum Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (21)

Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

Hristiyan ülkesinde cami açıyor Muş gibi sevinmenin bir anlamı yok ki müze olsa ne olacak cami olsa ne olacak

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Ben eyyy amerika der konuyu kapatir dedim ama ayasofya dedi yine donduk basa.ayasofyayi actinda bak zonguldakta 14 yasinda kiz cocuk dogurdu toplumu yok ettin be adam sus artik sussssss

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Haber YorumlarıVEFA:

Ayasofyayı açtınız da başımız göğe mi erdi?...İşsizlik mi bitti, asgari ücret mi zıpladı, Suriyeliler mi gitti, milli gelir arşa mı çıktı. Kadın, çocuk ölümleri sona mı erdi. Açtınız da ne oldu, Halka faydası ne?.. Sade riyakarlık, başka bir şey yok!.!...

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Haber YorumlarıEmir Emir:

AYASOFYA KARIN DOYURMUYOR.AYASOFYAYI SORMUYORUM.EMEKLİ DEVLET MEMURUYUM,MEMURA VERİLEN SEYYANEN ZAM TARİHTE İLKDEFA MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMEDİ ÜNİVERSİTE MEZUNUYUM.BANA VERİLEN ZAM ORANINI ANLAT.

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Haber YorumlarıYunus emre Genç:

bu fakire demesi yokmu Allah'ım cildiracam

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Haber YorumlarıDoğuş:

Camimiz var emekli maaşımiz düşük agam

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Ayasofya açıldı. EMEVİ camiinde namaz kılındı. Enflasyon yüzde 80. Mazot 45 TL. USD 35 TL. Et 600 TL. Süt 35 TL. Kiralar 20 binden başlıyor. Dış borç 400 milyar USD. Eeee ne oldu yani??

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Ayasofya hikayesini gene mi ısıtmaya başladık . Ver, ver garnitür olarak makarnanın yanında iyi gider ... Adam hala oy peşinde yahu . 2020 den beri bu mabet camii olarak hizmet veriyor işte . Bunu servis etmenin anlamı ne ? Hişşşt , ekonomi ne oldu , ekonomi ?

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Sayın Reis artık Halktan nasıl oy toplarım diye suriyeyı bız kurtadık diyorsunuz ama israil yerleşti amerika gaziantepın karşısına us kurdu ve suriyenın en buyuk barajına israil ele geçırdı bırakın Allah aşkına ulkenızle ilgılenın bu dumen neyın nesi neyın pazarlığı fazla konuşanı ya içeri ya sus deyılıyor senın bir vekılıne ver emekliye verılen maaşı bak bakalım kaç gun geçınecek şimdı kim kimle beraber dedınız şimdı apoyu af vs vs bunları artık bu toplum kanmıyor inanmıyor

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Bir de DEVLET Olmayi, Devleti 30-35 % lerden Fazla Hissetmeyi Gorebilsek, Cigerlerimize Kadar Siyasi Partilileri Hissetmesek Ne Guzel Olurdu...

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