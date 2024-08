Cumhurbaşkanı Erdoğan: Futbola husumetin, holiganlığın ve kavganın girmesi sporun ruhuna zarar verir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir" dedi.

İstanbul'da Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydan'ın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bünyesinde 3 futbol sahası, 3 mini futbol sahası, 800 araçlık otopark, 250'şer kişilik yemekhane ve kafeterya olan akademi, 330 bin metrekarelik alanda hizmet verecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün başlayacak olan 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonuna ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Üst düzey bir futbol eğitimi için her türlü imkanın sağlandığı akademinin kulübe yeni bir soluk kazandıracağından eminim. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü eşine az rastlanır başarılara imza attı. Türk futboluna katkı yapan her türlü girişimi teşvik ettik. Her türlü ihtiyaçlarında kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. Bundan sonra da hakkaniyetli çizgimizi koruyacağız" dedi.

"2024-2025 sezonunda heyecan ve centilmenlik seviyesi yüksek bir sezon ümit ediyorum"

Bugüne kadar Türk futboluna katkı veren tüm girişimleri desteklediklerini söyleyen Erdoğan, "Bugüne kadar hiçbir kulüp ayırmadan Türk futboluna katkı veren her türlü girişimi samimiyetle teşvik ettim. Aynı şekilde tüm kulüplerimizin başarılarıyla gurur duydum. Her türlü ihtiyaçlarında, sıkıntılarında ve sevinçlerinde kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da hakkaniyetli ve adaletli çizgimizi koruyacağız. Bu vesileyle bugün başlayan 2024-2025 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyor, gerek heyecan seviyesi, gerekse centilmenlik seviyesi yüksek, bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. Tüm kulüplerimizin oynayacakları birbirinden güzel maçlarla, futbol aşkıyla yüreği coşan milletimize, bir futbol resitali yaşatacaklarına inanıyorum. Her zaman söylüyoruz, futbol rekabetin yanı sıra, iş birliğinin, dayanışmanın ve takım ruhunun sembolü olan bir spordur" şeklinde konuştu.

"Futbolda kavganın ve holiganlığın yeri yok"

Futbolda holiganlık ve kavganın yerinin olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın ve ideolojinin girmesi her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Herkesin tuttuğu bir takımı, renklerine aşık bir kulübü, tekniğine, karakterine, oyununa hayranlık duyduğu bir futbolcusu mutlaka vardır. Ama hiçbiri ülkemizin ve milletimizin huzurundan daha mühim değildir. Ülkemize ve Türk futboluna kaybettiren bir anlayışla hareket etmenin hiçbir bahanesi olamaz. Sporun birleştiren, kaynaştıran, 85 milyon olarak birliğimizi perçinleyen rolüne özellikle bu günlerde çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Tüm kulüplerimizden içinde bulunduğumuz sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz. Milyonların ilgiyle takip ettiği sporcularımızın da sorumlu davranarak topluma ve gençlerimize örnek olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"38 stadı açtık"

Spor kulüplerine en büyük desteğin kendi iktidarları döneminde olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdiye kadar hizmete açtığımız Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın da aralarında olduğu 38 stadı açtık. Şu anda 4 tanesinin yapımı devam ediyor. Türkiye genelinde 2002'de 595 futbol sahası varken, biz bunu bin 365'e çıkardık. Spor salunu sayısı da 904'e yükseldi. Toplam spor tesislerini bin 500'den aldık, 4 bin 455'e çıkardık. Futbol sahaları yüzme havuzları ile Türkiye'yi donattık. Kulüplerimizin mali sürdürülebilirliğinin devamını sağladık. Elini vicdanına koyan herkesin sporun tüm dallarına en büyük yatırımı yapan, en güçlü desteği veren açık ara bizim iktidarımızdır. Meyvelerini de yavaş yavaş toplamaya başladık. Önümüzde hala kat etmemiz gereken çok mesafe olduğunun farkındayız. Bu hedeflere inşallah varacağız. Başarılarımızın kalıcı olması için yalnızca çok çalışmak değil, aynı zamanda zihniyet değişikliğine de gitmemiz gerekir. Bugün artısı ve eksisiyle devasa bir futbol endüstrisinden bahsediyoruz. Artık 40 sene, 30 sene, hatta 10 sene öncesinden çok farklı bir yapı var. Ülkemiz futbolunu buna göre uyarlamamız gerekiyor. Meselenin finansal boyutu da geliyor" dedi.

Konuşmaların ardından adına akademi tesislerinin açıldığı futbolcu Mahmut Tekdemir de bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tesislerinde düzenlenen açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, eski Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, spor kulüplerinin başkanları, futbolcular ve çok sayıda davetli katıldı. - İSTANBUL