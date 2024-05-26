Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'deki kaza için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'deki zincirleme kaza sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi ve yetkililerin tahkikatı başlattığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'deki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Mersin'de meydana gelen zincirleme kazayla ilgili yaptığı paylaşımda, "Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı. - ANKARA