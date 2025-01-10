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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e Halep Kalesi'ne asılan bayrağı sordu

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Partisinin Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete sert sözlerle yüklendi. Suriye'de Halep Kalesi'ne asılan bayrak üzerinden CHP lideri Özel'e seslenen Erdoğan, "Kendisine soruyorum Halep kalesine asılan Ay yıldızlı sancak CHP'ye niye dokunuyor?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Güngör Spor Salonu'nda partisinin Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Sözleriyle CHP lideri Özgür Özel'e yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Özel'e soruyorum; Halep Kalesi'ne asılan al sancak CHP'ye niye dokunuyor. Hama'nın, Humus'un camilerinde Türkiye için yapılan dualar sizde neden hazımsızlık oluşturuyor? Emevi Camisi'nde kılınan namaza CHP'nin tepki göstermesinin sebebi nedir?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Sanayinin, ihracatın, üretimin, turizmin ve tarımın kalbi Denizli'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Coşkuyla, heyecanla, aşkla partisine ve davasına sahip çıkan Denizlili kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

"YOL KAZASINI TELAFİ EDECEĞİZ"

Bu kongre sonrasında AK Parti Denizli'de daha da güçlenecek, kardeşliğe daha çok katkı sunacaktır. El ele, gönül gönüle verilerek AK Parti'yi Denizli'de yine görkemli günlerine kavuşturacağız. 31 Mart seçimlerinde yaşanan yol kazasını ilk fırsatta telafi edeceğiz. Bundan 24 sene evvel yola revan olduk. Gayemizi de Yunus Emre'den ilhamla 'Gönüller yapmaya geldik' diyerek yola revan olduk 2001'den beri bu kutlu yolda sabırla yürüyoruz. İstikametimizi milletimiz belirlemişti. Milletin çizdiği rotadan asla sapmadık. Hizmet etme ruhumuz hiçbir zaman eksilmedi ve eskimedi. Milletimize mahcup olmamak için gece gündüz çalıştık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e Halep Kalesi'ne asılan bayrağı sordu

"NEREDEN NEREYE..."

Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarını, eserlerini kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. 22 yıl öncesinin Türkiye'si ile günümüzün Türkiye'si arasında her alanda devasa farklar var. Ekonomide, ihracatta, üretimde, istihdamda, turizmde 22 yıl öncesine göre ortada muhteşem ve muazzam başarıyla karşılaşırsınız.

Merkez Bankamızın rezervlerini göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolardan devraldık. Aralık ayında bankamızın rezervleri 163,5 milyar dolarla rekor kırdı. Nereden nereye... Hesap bilmeyenler bu işi anlamaz. Sayın Özel milli gelirimizi 236 milyar dolardan aldık. 2023 yılında 1 trilyon 130 milyar dolara çıktı. Nereden nereye... 2024 sonunda bu rakamın 1 trilyon 331 milyar dolara, kişibaşı gelirimizin 15 bin 551 dolara yükselmesini bekliyoruz.

Bu milletin her bir ferdi iktidarda kimin olduğuna bakmadan, ülkesinin gelişmesini, kalkınmasını ister. Biz her şey Denizli için her şey Türkiye için dediğimizde bunu slogan olarak, seçim sözü olarak söylemiyoruz. Tüm kalbimizle inandığımız için ifade ediyoruz. Her dem tazelenerek, kendimizi yenileyerek, hedef ve ölçek büyüterek yolumuza devam edeceğiz.

"BUNLAR TEMBEL, ÇALIŞMIYOR"

Türkiye tüm bu başarılarını müzmin muhalefete rağmen elde etmiştir. Millete ve memlekete hayrı dokunan hiçbir işin ucundan tutmadılar. Muhalefet bize köstek olmasaydı çok büyük başarı hikayelerine imza atardık. İş yapacağımız vakti bunların önümüze çıkardığı bariyerleri kaldırmak için kullandık. Hizmet edeceğimiz enerjiyi muhalefetin sabotajlarını savurmak için uğraştık.

Muhalefette isimler değişse de zihniyet, hizmet ve yatırım düşmanlığı değişmiyor. CHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturan isimler değişse de hizmet düşmanlığı değişmiyor. Bunlar çalışmayı sevmiyor. Bunlar tembel. Millete hizmet yolunda şantiye tozu yutmak yerine çilingir sofrasında kadeh tokuşturmak daha çok hoşlarına gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e Halep Kalesi'ne asılan bayrağı sordu

"MUHALİFLER ŞAM'I TEKRAR FETHETTİ"

Öyle bir ruh hali içindeler ki AK Parti ve Cumhur İttifakı yıpransın da Türkiye'ye ne olursa olsun diyorlar. Türkiye'nin diplomatik, ekonomik, askeri ve siyasi kazanımlarından mutlu olamıyorlar. Bunun en son örneği Suriye krizidir. Suriye'de 13 yıl süren kanlı katliamlar sonrasında Esed rejimi devrildi. Baas diktatörlüğü çöktü, muhalifler Şam'ı tekrar fethetti. Muhaliflerin 13 yıllık zulme son vermesinden Türkiye olarak biz de memnuniyet duyduk.

Biz 911 km sınırımızın olduğu Suriye'deki çatışmaların olumsuz etkisini en fazla hisseden ülkeydik. Pek çok alanda ciddi bedeller ödedik. Terör örgütü PKK ve DEAŞ bu ülkedeki istikrarsızlıktan beslendi. DEAŞ bahanesiyle bölücü örgüte binlerce TIR dolusu silah ve mühimmat gönderdiler. Zalim Esed Suriye'yi devasa uyuşturucu üretim çiftliğine dönüştürmüştü. Ölüm ve işkence merkezi hapishaneleri, yargısız infazları burada saymıyorum.

"CHP'DE MATEM HAVASI VAR"

Suriye'de büyük bir halk ihtilali gerçekleşti. CHP'de matem havası var. Fikri akrabalıkları olan Baas rejiminin düşmesini hazmedemediler. Hadi eski genel başkanlarının kuyruk acısını biliyoruz. Onun Baas rejimi ve Esed sevgisinin ardından farklı sebepler var. Yeni yönetimin niçin rahatsız olduğunu hepimiz merak ediyoruz.

Sayın Özel'e soruyorum; Halep Kalesi'ne asılan al sancak CHP'ye niye dokunuyor. Hama'nın, Humus'un camilerinde Türkiye için yapılan dualar sizde neden hazımsızlık oluşturuyor? Emevi Camisi'nde kılınan namaza CHP'nin tepki göstermesinin sebebi nedir? 1 milyon evladını kaybetmiş Suriye halkıyla alıp veremediğiniz nedir? Haktan hukuktan dem vurmayı seviyorsunuz, niçin belediye başkanlarınızın hukuk tanımazlıklarına sesinizi çıkarmıyorsunuz?

Lafa gelince Atatürk'ün kurduğu partiyiz derler. Gazi'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da verdiği mücadeleyi vermezler. Tek parti faşizmin oryantalist kodlarından kendilerini kurtaramadılar. Biz böyle bir zihniyete rağmen Türkiye'yi bu seviyelere taşıdık.

"ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI"

Bunlar sadece birer başlangıç çok daha iyi yerlerde olacağız. Hedeflerimizle aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı mutlaka inşa edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzun gerçekleşmesi için çoğu gitmiş azı kalmıştır. Tarihi bir sorumluluk üstlendik. Dünyada kartların yeniden karıldığı dönemde ağır bir mesuliyetle karşı karşıyayız. Türkiye'yi güçlenerek çıkarmayacağız, asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu yolculukta rehavete kapılmak gibi lüksümüz yok. Gün bugündür diyerek daha fazla çalışmanızı bekliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e Halep Kalesi'ne asılan bayrağı sordu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıBuğra Er:

Tribüne oynamaktan baska bildiğiniz yok

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Haber YorumlarıErol Birol :

Herşey şov millet aç. Emeklilik kiraya bile yetmiyor. Eğer çocuklar olmassa yaşamak çokkkkkkkkk zor. Bu millet size hakkını helal etmiyor bunu böyle bilin bu bütün politikacılar için geçerlidir.

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Bende sana soruyorum bir chp iyi bir parti olsaydı bu öillet buyur geş sen yonet demezdi 5 donem ama sana dokunan neydi andımız ve ne murlu turkum demek ve resmi binalardan TC yazısını tabelelerden kaldırmaya kim çalıştı ey reis aklını başına al bu milleti çok kusturdun s2nın bu adamlar hazineyi boşaltan dedınız ve tekrar o adamı ekonomının başına getırdın bunlar hiç senın gibi bir lidere yakışıyormu ve bu kadar piyasalar serbest ekonomi ayağıyla başı boş bıraktın milletın canına dokundunuz

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Haber YorumlarıUğur Çetin:

Emekli aç emeklinin sesine kulak verin

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

ULKEYI BU HALE ÖZEL GETIRMEDI SEN GETIRDIN HEDEF SAPTIRMA..ULKEDE KOMPLE MATEM HAVASI VAR

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Haber YorumlarıEsma Özkan:

Bak bak bak o bayraktan daha önce imiş haberimiz yok bizim Mısır'daki Rabia rahmet Rabia da kalkmıştı ölmüş 4 parmak kaldırmıştım 4 lira Rabia işareti yaptın ne oldu ama çişini ayağına gitti sen bayraklardan anlıyorsun bayağı bayağı biliyorsun çok bilgili bir adamsın ha Allah başımızdan eksik etmesin seni sen Türk bayrağını seviyorsan beni TüyapsınCumhuriyeti yapsın

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Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Bizi sevdiklerinden mi bayrak asdılar, para akıtılıyor diye ekmek elden saksı gölden

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Haber YorumlarıErkan Can :

yine iftiralar,yine anlatılan masallar.. peki dezenformasyonla mücadele başkanlığı bunlar hakkında bir yaptırımda bulunacak mı ?

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Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Siyasi fetö ayaklarını görelim hep kandırılmayan biri gelsin artık başımıza , ekonomi bu durumda siz adamlara para desteği veriyorsunuz bayrak assın diye

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Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Azerbaycan İsrail e destek çözsenize sorunu.

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