Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün garantörü olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türklerinin varlığının ve egemenliğinin her zaman Türkiye tarafından garanti altında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Yok etmek istedikleri Kıbrıs Türkleri bugün kendi bayraklarının gölgesinde güvenle yaşıyor" ifadelerini kullanarak, "Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün varlığının, egemenliğinin, varlığının her zaman garantörü olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılının kutlandığı törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, Türkiye'deki 85 milyon kişinin selamını KKTC'ye getirdiğini belirterek, Barış Harekatında hayatını kaybeden tüm şehitlere, Kıbrıs Türk halkını soykırımdan kurtaran dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı ve Alparslan Türkeş'e de rahmet diledi.

Rum tarafının Türkiye'nin tüm riskleri alarak Kıbrıs Türk halkının yanında olacağını hesap edemediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin büyük ve sarsılmaz desteği ile geleceğe güvenle baktığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rum tarafının yaptığı katliamı tüm dünyadan gizlemeye çalıştığını belirterek, "Ama ne yaparsa yapsınlar buna muvaffak olamayacaklardır. Bu topraklarda işlenen katliamı ne unutacağız, ne de unutturacağız" dedi.

"Geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek için geçmişi çok iyi bilmek zorundayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek için geçmişi çok iyi bilmek zorundayız. 1963-1974 dönemi Kıbrıs Türkleri için kan, gözyaşı ve katliam demekti. İnsanlık onurunu, vicdanını ayaklar altına alarak, Kıbrıs Türklerine zulmedildi. Korkunç katliamlara şahit edildik. Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi. Yok etmek istedikleri Kıbrıs Türkleri bugün kendi bayraklarının gölgesinde güvenle yaşıyor. Türk ordusu 49 yıl önce yazdığı destanla Kıbrıs'a barış ve huzur getirdi. Kıbrıs Türkü'nün asla yalnız olmadığını dünya gördü. Hastalıklı zihniyetin neler yapabileceğini bu topraklarda gördük. Zulmü bildiğimiz halde intikam peşinde koşmadık. Bütün çabamız Ada'ya 1974'te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. 20 Temmuz Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolüdür" dedi.

Kıbrıs sorununa ve müzakerelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin hiçbir zaman müzakereden kaçmadığını söyledi. Adanın iki unsurunun barış içinde yaşamasının yollarını aradıklarını kaydeden Erdoğan, "Adil ve arzu edilebilir çözüm arıyoruz" ifadesini kullandı.

"Kıbrıs Türk halkının dünyadan koparılması mümkün değil"

Federal bir çözümün mümkün olmadığını artık herkesin anlaması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği kabul edilmediği sürece yeni bir müzakere sürecine girilemeyeceğini belirtti.

Kıbrıs Türlerinin eşit uluslararası statüye ulaşması için mücadelelerinin süreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının dünyadan koparılmasının mümkün olmadığının altını çizerek, uluslararası camianın KKTC'yi bir an evvel tanıması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Cumhuriyeti adını gasp eden Rum tarafının yaptığı kabahati gizleyerek üçüncü taraflara bizi şikayet etmektir. Federal bir çözümün mümkün olmadığını herkes anlamalıdır, adil bir çözüm istiyoruz. Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün varlığının, egemenliğinin, varlığının her zaman garantörü olacaktır. Ada'da eşit statü kabul edilmeden yeni bir müzakere söz konusu değildir. BM Kürsüsünden yaptığı tarihi çağrıyı tekrarlıyorum: Gelin Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an evvel tanıyın" dedi. - LEFKOŞA