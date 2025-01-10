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Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi

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Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bilhassa yaz aylarında yoğunluğun arttığı Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi turizm merkezlerimize ulaşım daha az sürede ve konforlu bir şekilde sağlanacak. 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın- Denizli Otoyolu'nun açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "İllerimiz arasındaki karayolu bağlantılarının çeşitlendirilmesi ve yolculuk sürelerinin azaltılması önceliklerimizin ilk sıralarında yer alıyor. Ticari ve turistik trafiğin ana güzergahlarından biri olan bölgemizin ulaşım altyapısını daha önce İzmir'de açtığımız İstanbul- İzmir Otoyolu ve İzmir- Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlendirmiştik. Bugün resmi açılışını yaptığımız Aydın- Denizli Otoyolu'yla Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerimiz arasındaki karayolu ağımızı biraz daha genişletmiş oluyoruz. 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolundan oluşan Aydın- Denizli Otoyolumuz toplam 163 kilometre uzunluğa sahip. Otoyol bünyesinde uzunluğu 5 bin 712 metreye ulaşan 61 adet köprü, 19 adet köprülü kavşak, toplam 11 bin 622 metre uzunluğunda 18 adet viyadük, 30 adet üstgeçit, 80 adet altgeçit ve 5 adet otoyol hizmet tesisi yer alıyor" dedi.

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi

"YILLIK TOPLAM 7,4 MİLYAR LİRA TASARRUF EDECEĞİZ"

Otoyolun Kuyucak Kavşağı ile Kocabaş Kavşağı arasındaki 93 kilometrelik kesiminin 3 Kasım 2023 tarihinde açıldığını hatırlatan Erdoğan, "Aydın Çevreyolu'ndan başlayıp, Kuyucak Kavşağı'nda son bulan 70 kilometrelik bölümünü ise 17 Ekim 2024'te hizmete vermiştik. Otoyol güzergahının 3 Kasım 2023'te trafiğe açılan ilk etabı Kocabaş'tan başlayıp, Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Boğarkent'ten geçerek Kuyucak'a ulaşmıştır. 17 Ekim'de açılan ikinci etabı ise Kuyucak'tan başlayıp Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanmıştır. Şimdi otoyolun tüm kesimlerini resmi olarak Aydın'la tüm Ege bölgemizin istifadesine sunuyoruz. 320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe geçilerek, 2 saati bulan yolculuk süresi otoyolumuzun hizmete girmesiyle birlikte 1 saatin altına iniyor. Denizli Batı Çevreyolu Kavşağı ile İzmir Merkezi Liman Kavşağı arasındaki 220 kilometrelik otoyol geçiş süresi 1 saat 40 dakikaya inmiş oluyor. Böylelikle zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu 61 ton azaltmış olacağız. Projenin tamamlanmasıyla Kapıkule'den başlayıp, İstanbul üzerinden Marmara ve Ege bölgelerini katederek Akdeniz'e ulaşan kesintisiz otoyol ağını hayata geçirmenin gurunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi

"TURİZM MERKEZLERİNE ULAŞIM DAHA KONFORLU OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yol medeniyettir, yol demek ulaşım demektir. Sanayi, üretim, turizm, kültür, emniyet, kalkınma demektir. Yol demek, bölgesel ve küresel ekonomiyle entegrasyon demektir. Yol olmadan bunların hiçbiri olmaz. Aynı durum Aydın- Denizli Otoyolu için de geçerlidir. Aydın- Denizli Otoyolu'nun hizmete sunulmasıyla birlikte sanayi ve tarım ürünlerimiz, Denizli üzerinden bölgenin en önemli ihracat merkezi olan İzmir ve Aliağa Limanı'na çok daha kısa sürede nakledilecek. Bilhassa yaz aylarında yoğunluğun arttığı Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi turizm merkezlerimize ulaşım daha az sürede ve konforlu bir şekilde sağlanacak. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin turistik beldelerimizde daha fazla zaman geçirmelerine, daha farklı yerleri keşfetmelerine imkan verecek, bu durum turizm gelirlerimizi de artıracaktır. Aydın- Denizli Otoyolumuz, turizm sektöründe bölgeye yapılan yatırımları artıracak, yeni turizm tesislerinin açılmasına öncülük edecek ve böylelikle yeni istihdam imkanları oluşturarak bölge ekonomisini kalkındıracaktır. Kısacası ticaret, turizm, taşımacılık, sanayi açısından gerçekten tarihi bir projenin açılışını bugün burada gerçekleştiriyoruz" dedi.

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi

"22 YILDIR TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEK VE KALKINDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 yıldır Türkiye'yi büyütmek ve kalkındırmak için çalıştıklarını belirterek, "Ulaştırma yatırımlarımızı eleştirenlere de iki çift lafım var. Sizinle bizim aramızda sadece vizyon ve ufuk farkı yok. Sizinle bizim aramızda niyet farkı, anlayış farkı, zihniyet farkı var. 'Kule' deyince para kulesi, 'belediye' deyince yeme aklına gelen bir kadro değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. 22 yıldır Türkiye'yi büyütmek ve kalkındırmak için çalışıyoruz. Siyasette bizim tek bir gayemiz vardır; o da işte bugün burada olduğu gibi ülkemizi ve şehirlerimizi hak ettiği yatırımlarla buluşturmaktır. Ulaştırma alanında bugüne kadar tarihimizin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik. 22 yılda 63 bin 629 kilometre bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 730 kilometreye yükselttik. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı, 2 bin 82 kilometre artırarak 3 bin 796 kilometreye ulaştırdık. Yollarımız da ortalama hız 40 kilometreydi. Şimdi yaklaşık 90 kilometre. Artık seyahatleri daha hızlı, daha güvenli ve konforlu bir şekilde yapabiliyoruz. İnşallah çok daha iyi seviyelere geleceğiz. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Aydın- Denizli Otoyolu'nun şehirlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Projeyi hayata geçiren Ulaştırma Bakanlığımızı, yüklenici firmamızı, işçisinden mühendisine emek veren tüm kardeşlerimi şahsım, milletim adına tekrar tebrik ediyorum" diye konuştu.

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi

İKİ SAATLİK YOL 55 DAKİKAYA İNİYOR

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa edildiği bildirildi. Otoyol güzergahının trafiğe açılan ilk etabı Kocabaş'tan başlayıp, Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini geçerek Kuyucak'a ulaşıyor. İkinci etap ise Kuyucak'tan başlayarak, Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanıyor. Otoyol ile Aydın ve Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 adet sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ile 2 saat süren yolculuk süresi, 55 dakikaya iniyor.

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (20)

Haber Yorumlarıilker Akil:

Ulan tayyo, çok iyi tiyatrocusun yemin ederim. Elaleme yaptırıp yolu kendin yapmışsın gibi açıyorsunya helal olsun. 305 tl ye geciliyor o kısacık yol ve vatana hizmet gibi gosteriyoraun. Yatacak yerin yokda bakma bizim millet yiyor bu numaraları.

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Haber Yorumlarıemre null:

bazi yorumcular diyor ki babasının parası mı cebinden mi yaptıriyor bizim paramızla yapiyor tamm sizin paranız da ama her lider sizin paranızı halkin paranızı size hizmette kullanmıyor Reisin yerinde olup bu hizmetleri yapmak yerine rakı balık sofrasında kendine yazlık otel yaptırmada kullanacak çok lider var suan ulkede Cumhurbaskanjmjz Cumhuriyet tarihinin en halkçı sosyal devlet anlayışı ile hareket eden lideridir son zamanlarda biraz uzaklaşma olsa da düzelecek Allah in izniyle yakinda fiyat artışlarını durdurma ihtimali yüzde 95 tir

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Haber YorumlarıAdem Bilican:

saat çok önemli değil kaç para olcak

Yorum Beğen72
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Haber YorumlarıOnur Yener:

Karşı Parti'nin tasmalıları yorumlarda yerini almış...

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Haber YorumlarıSaid FARUK:

Denizli çok önemli bir il çok... Ülkecek denizliye ihtiyacımız var.

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Haber YorumlarıSerkan bodrum:

kacpara kacpara

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Haber Yorumlarıhalil dikici:

Geçiş fiyatını da söyleseydin ya reisim

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Sürekli balık rakı heykel vs bahsedenler ( başka söyleyeyek bir şeyleri olmadığı için) Allah bunlar haram diyor ama bunlarla karşıma gelmeyin demiyor kul hakkı ile karşıma çıkmayın diyor sayın makarnacılar biraz da kul hakkından bahsedin destek vermek de suçu işlemek gibidir

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Haber YorumlarıErol Birol :

Geçiş parası ne kadar? Hangi şirkete kaç sene borç ödenecek? Bütün bunlar millete anlatılmıyor. Sanki devlet bunu hemen kasasından ödemiş gibi gösteriyor. Bu yolun yapılması doğru birşey ama bunun nasıl yapıldığını halktan neden saklıyorsunuz?

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıTuran Şahin:

bu yolu kaç liraya kim yapdı,kaç yıl kullanacak

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme5
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