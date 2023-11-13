CHP'li ve HEDEP'li Milletvekillerinin Dokunulmazlıkları İçin Fezlekeler TBMM'ye Gönderildi
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CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HEDEP Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM'ye gönderildi.
CHP'li 1 ve HEDEP'li 2 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM'ye gönderildi.
CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HEDEP Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı. Fezlekeler, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika