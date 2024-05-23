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Süper Lig şampiyonluk kupası altın mı? #127942

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Süper Lig kupası altın mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Süper Lig şampiyonunun belli olmasına kısa bir süre şampiyonluk kupasının özellikleri de mercek altına alındı. İşte Süper Lig şampiyonluk kupasının özellikleri...

Süper Lig kupası özellikleri sporseverlerin merak konusu oldu. Süper Lig'de sezonun bitmesine kısa bir süre kala tüm sporseverlerin araştırma konusu oldu. Peki Süper Lig kupası altın mı?

SÜPER LİG KUPASI ALTIN MI?

Kupa Özellikleri :

*Gövde çapı futbol topu : 22 cm

*Gövde çap kollu : 40 cm

*Ayak çapı : 22 cm

*Ayak ve gövde tek parça

*Gövde kalınlık 6 mm.

*Kupa toplam 10 kg. 925 ayar gümüş

*Top Gümüş üzeri 24 ayar saf altın kaplama

*Yüksekliği 74 cm.

Aşağıda belirtilen kupalar da Spor Toto Süperlig Kupası

ile aynı görsel özelliklerde, Gövde pirinç üzeri gümüş kaplama

top kısmı pirinç olacaktır. Yükseklikler aşağıda belirtilmiştir.

Osman Demir
Osman Demir
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