Üye Girişi
Haberler

Tugay Kaan Numanoğlu hangi takımlı? Tugay Kaan Numanoğlu kimdir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tümosan Konyaspor ve lider Galatasaray maçında Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Peki, Tugay Kaan Numanoğlu hangi takımlı? Tugay Kaan Numanoğlu kimdir?

Müsabakada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Candaş Elbil yapacak. 4.hakem ise Muhammet Ali Meteoğlu oldu. Tugay Kaan Numanoğlu hangi takımlı? Tugay Kaan Numanoğlu kimdir?

TUGAY KAAN NUMANOĞLU KİMDİR, HANGİ TAKIMLI?

Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası eski bir futbolcu ve teknik direktör olduğu bilinmektedir.

Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi eğitimi alan Tugay Kaan Numanoğlu gençliğinde amatör olarak futbol oynamıştır.

Tugay Kaan Numanoğlu, hakemlik dışında aynı zamanda bir şirketin yönetici pozisyonunda çalışmaktadır.

Deneyimli hakemin tuttuğu takım konusunda açıklaması bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray Konyaspor Tümosan Spor Gündem Yaşam Spor Haberler

Ayhan Bora Kaplan: Bir tanem sözü yanlışlıkla ağzımdan çıktı

Ayhan Bora Kaplan: Bir tanem sözü yanlışlıkla ağzımdan çıktı

 Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

 Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title