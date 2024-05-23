Müsabakada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Candaş Elbil yapacak. 4.hakem ise Muhammet Ali Meteoğlu oldu. Tugay Kaan Numanoğlu hangi takımlı? Tugay Kaan Numanoğlu kimdir?

TUGAY KAAN NUMANOĞLU KİMDİR, HANGİ TAKIMLI?

Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası eski bir futbolcu ve teknik direktör olduğu bilinmektedir.

Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi eğitimi alan Tugay Kaan Numanoğlu gençliğinde amatör olarak futbol oynamıştır.

Tugay Kaan Numanoğlu, hakemlik dışında aynı zamanda bir şirketin yönetici pozisyonunda çalışmaktadır.

Deneyimli hakemin tuttuğu takım konusunda açıklaması bulunmuyor.