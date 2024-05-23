Merkez Bankası faiz kararı metni! (TAMAMI) Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı metni nereden okunur?

Merkez Bankası faiz kararı metni! Merkez Bankası mayıs ayı politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Nisandaki kararda da faizin yüzde 50'de sabit tutulması bu durumun ne zamana kadar süreceği sorusunu akıllara getirdi. İşte Merkez Bankası faiz kararı metni haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI METNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün açıklanan kararla politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Böylece politika faizi 2 aydır değişmemiş oldu. Faiz kararında ne zaman değişiklik olacağı merak edilirken kurumun karar metninde enflasyon detayı dikkat çekti. Buna göre enflasyonda bozulma olması durumunda politika faizinde artışa gidileceğinin sinyali verildi.

"KAMUDA TASARRUFTAN GEREKEN BOYUTTA DESTEK GELMEYECEĞİ ANLAŞILMIŞTIR"

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, Merkez'in kararını yorumladı. Kurumun karar metninde kullanılan, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." cümlesiyle gerekmesi durumunda politika faizinde ilave artışlar olabileceği sinyalinin verilmeye devam edildiğini belirtti.

Ancak bankanın kısa vadede finansal koşullardaki sıkılaşmanın yansımalarını ve parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini gözlemeyi tercih etmesi nedeniyle likidite fazlasının açıklanan tedbirlerle sterilize edilerek fonlama maliyetini ve gecelik repo faizini yüksek tutmaya çalışabileceğini ifade eden Bürümcekçi, "Finansal koşullardaki sıkılaşmanın ve para politikasındaki ilave sıkılaşmanın dezenflasyon patikasına dönüş açısından katkılarının olmasını beklerken, maliye politikasında açıklanan kamu tasarrufu kaynaklı tedbirlerden gereken boyutta destek gelmeyeceği anlaşılmıştır." dedi.

Bu doğrultuda, politika faizinde haziran ayında da değişim beklenmezken, politika faizinin uzun süre yüzde 50 seviyesinde korunacağı düşüncesinde olduklarını söyleyen Bürümcekçi, bu sürenin uzunluğunun ise enflasyon eğilimi ve enflasyon beklentilerinin TCMB senaryosuna uyumuna dair gelişmelere bağlı olacağını kaydetti.

"ENFLASYON MAYISTA ZİRVEYE ULAŞACAK"

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de enflasyonun mayıs ayında yüzde 75-76 seviyelerinde zirveye ulaşacağı ve yılın ikinci yarısında yavaşlamaya başlayacağı göz önünde bulundurulduğunda TCMB Başkanı Fatih Karahan liderliğindeki Merkez Bankası yetkililerinin para politikasının yeterince sıkı seviyede bulunduğu görüşüne sahip olduğunu belirtti.

Bu nedenle bugün politika faizinin yaygın olarak beklendiği gibi yüzde 50'de bırakıldığını ifade eden Matys, TCMB'nin ayrıca enflasyonun resmi tahminlerden belirgin şekilde sapması halinde ciddi bir faiz artırımı düşünebileceğini de yinelediğini vurguladı.