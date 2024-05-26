CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Galatasaray'ı kutladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı kutladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Türkiye Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübünü, teknik kadrosunu ve sporcularını kutluyor, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan kulüplerimize başarılar diliyorum.' ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı kutladı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübünü, teknik kadrosunu ve sporcularını kutluyor, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.