CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mersin'deki trafik kazası için başsağlığı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Özel, sosya medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.