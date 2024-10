CHP'de içerisinde gündem olan sözler! İmamoğlu, hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

Siyasette MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili açıklamalarının yankıları sürerken CHP içerisinde de cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları yaşanmaya devam ediyor.

BASIN TOPLANTISINI ANKARA'DA YAPTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları devam ederken ilk kez Ankara'da geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapması dikkatlerden kaçmadı. İmamoğlu bu durumu "İmamoğlu Ankara'ya ısınıyor diye bir özel kapsamı yok. Ankara'ya 5 yaşında gelmiştim ilk kez. O günden beri Ankara'ya sıcak bir insanım. Her şeyden önce geldiğimde, Anıtkabir'e uğradığımda dua ettiğimde kendimi memleket adına çok huzurlu buluyorum" diye açıkladı.

ÖZEL'E ERKEN SEÇİM UYARISI

Basın toplantısında CHP lideri Özgür Özel'in her fırsatta dile getirdiği erken seçim tartışmalarıyla ilgili "Erken seçim mesajını bırakıp sorunlara odaklanın" uyarısında bulunan İmamoğlu, bugün itibarıyla önlerinde seçimi kazanacak bir iktidar olmadığını söyleyerek "Kaybedersek bir tek muhalefet olarak kendi hatalarımız, uyuşmazlığımız ya da hazırlıksız olmamızla kaybederiz" dedi.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda sorulan soruya ise "Meşru bir düzenle adaylıkların oluşması gereklidir. Bu bağlamda günün geldiği noktada hukuka dair bir engeli olmadığı yerde herkesin hakkı olacağı gibi, Sayın Erdoğan'ın da aday olması haktır. Erken seçimin siyasi partiler tarafından körüklenen, her gün gündeme atılan bir mesele olmasından ziyade halkın nabzının bunu belirlemesini daha güçlü buluyorum. Bu bağlamda bir zemin oluşuyor ama ne zaman vücut bulur bilemem. Bir muhalefet partisinin her gün erken seçim demesi yerine, benim partimin her gün ülkenin sorunlarına çözüm önerilerini anlatan bir parti olmasını daha değerli bulurum" yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Günü geldiğinde milletimizin adaylara da milletimiz karar verecek. O iş de bir kısım elitlerin yön vereceği bir şey değildir. Benim partim var, partimin alacağı karar mekanizmaları işleyecek. Cumhurbaşkanına da millet karar verecek" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'İN YÜZÜNE DE BENZER ŞEYLERİ SÖYLEDİ

İmamoğlu'nun bu açıklamalarından kısa bir süre önce CHP lideri Özgür Özel'le bir araya geldiği ve genel politikalarla ilgili endişelerini de paylaştığı öne sürüldü. İmamoğlu'nun toplantıda olduğu gibi, topluma umut ve heyecan verecek politikalara odaklanılması gerektiğini söylediği de ifade ediliyor.