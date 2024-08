CHP, Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi kararının Meclis Genel Kurulu'nda okutulması için olağanüstü toplantı çağrısı yapacak

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "MYK kararımız doğrultusunda önümüzdeki günlerde grup başkan vekillerimizce siyasi parti gruplarıyla yapılacak temaslar sonrasında Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının doğrudan okutulması için Meclis Genel Kurulu'nun yeniden olağanüstü toplantıya çağrılması sağlanacaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Yücel, İzmir'de meydana gelen orman yangınlarına ilişkin konuştu. Yücel, yangınların ormanlık alanda başlamasına rağmen zamanında etkin müdahale olmadığından kontrol altına alınamadığını belirterek, "Sert rüzgar sebebiyle hızla yayılarak yaşam alanlarını da tehdit eden, çok sayıda iş yerini kullanılamaz hale getiren yangınlar nedeniyle büyük bir acı içindeyiz. Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay olmak üzere tüm belediye başkanlarımız sahadaydılar. İzmir milletvekillerimiz yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu, vatandaşlarımızla bir araya geldiler. Yaptığımız incelemelerde, şahit olduğumuz manzaralar gerçekten çok üzücü. Birçok yerde İzmir'in yeşil dokusu kapkara oldu" diye konuştu.

'CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN FİLİSTİN DAVASI'NDA MUHATABI FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜDÜR'

Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Genel Başkanımız kendilerine 'geçirdiği kazadan dolayı konuşması sırasında TBMM'de bulunmadığı için üzgün olduğunu' ifade etti. Sayın Abbas, CHP'nin geçmişte de Filistin davasına verdiği destekten ve Sosyalist Enternasyonal Genel Başkan Yardımcılığı sıfatıyla Sayın Özgür Özel'in Filistin Davasını dünyaya duyurmasından memnuniyetini dile getirdi. Yineliyoruz; Cumhuriyet Halk Partisi'nin Filistin Davası'nda muhatabı Filistin Kurtuluş Örgütüdür. Bu durum rahmetli genel başkanlarımız Sayın Ecevit ve Sayın Baykal döneminde de böyleydi, bugün de böyle" ifadelerini kullandı.

'AYM, ATALAY'IN HATAY HALKININ TEMSİLCİSİ OLARAK GÖREV YAPMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR'

Yücel, 16 Ağustos Cuma günü, TBMM Genel Kurulu'nun Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını görüşmek üzere toplandığı oturuma ilişkin konuştu. Yücel, Genel Kurul oturumunda TBMM'de yaşananlar hakkında şunları söyledi:

"İşin açığı, hukuk zemininde bir açıklama yapılmasını zaten beklemiyorduk. Çünkü yoruma yer bırakmayacak açıklık ve bağlayıcılıktaki Anayasa Mahkemesi kararları Sayın Can Atalay'ın yerinin cezaevi olmadığını, TBMM'de Hatay halkının temsilcisi olarak görev yapması gerektiğini söylüyor. AKP'nin hukuk tanımayan, millet iradesini gasp eden, demokrasiyi yok eden bu uygulaması en hafif tabiriyle utanç vericidir. Biz o gün; bu yaşanan yargı ve devlet krizinin nasıl aşılacağına dair mecliste Genel Görüşme açılmasını önermiştik. Genel görüşme talebimiz reddedildiği için genel görüşmeden sonuç alınmasına ilişkin iyiniyetli umutlarımız tükenmiştir. Anayasa Mahkemesi kararında açıkça ifade edildiği gibi Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle sonuçlanan işlemin yok hükmünde olduğunun TBMM Genel Kurulu'nda okutulması, Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organları dahil tüm gerçek ve tüzel kişileri bağladığı, bu nedenle Can Atalay'ın milletvekilliğinin hiç düşmemiş sayılması ve dokunulmazlığını yeniden kazandığının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu konuda MYK kararımız doğrultusunda önümüzdeki günlerde grup başkan vekillerimizce siyasi parti gruplarıyla yapılacak temaslar sonrasında Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının doğrudan okutulması için Meclis Genel Kurulu'nun yeniden olağanüstü toplantıya çağrılması sağlanacaktır. Unutulmasın ki; Can Atalay ile ilgili verdiğimiz mücadele, sadece bir milletvekilinin mecliste görevini yapması için verdiğimiz mücadele değildir. Bu mücadele hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, demokrasi ve millet iradesinin tecelli etmesi mücadelesidir."