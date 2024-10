Cevdet Yılmaz: Milli enerji politikalarımızdan asla taviz vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi program ve açılışlara katılmak üzere geldiği memleketi Bingöl'de Karlıova ilçesinde düzenlenen 'Doğalgaz Meşale Yakma Töreni'ne katıldı. Törende Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Vali Ahmet Hamdi Usta, İlçe Belediye Başkanı Veysi Bingöl ile vatandaşlar yer aldı.

'TERÖRÜ BİR KEZ DAHA LANETLİYORUM'

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Son günlerde terör nedeniyle şehit olan kardeşlerimize bir kez daha Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Aileleri başta olmak üzere çalışma arkadaşlarına, tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Terörü hangi ad altında olursa olsun, kimden gelirse gelsin, her türlü terörü lanetlediğimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Bu bölgemiz Karlıova, özellikle terörden çok çekmiş bir bölgemiz. Terörün maliyetlerini, topluma ne kadar büyük bedeller ödettiğini gayet iyi bilen yöremiz. Buradan terörü bir kez daha lanetliyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, daha çok çalışarak kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daha çok yücelterek yolumuza devam edeceğimizi, terörle de kararlı ve azimli bir şekilde mücadelemizin devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Bir yandan da demokrasimizi geliştirmeye, ülkemizin her bir beldemizi, yöremizi kalkındırmaya devam edeceğimizi de özellikle vurgulamak istiyorum. Karlıova ilçemize doğal gaz arzının başlamasını müjdeleyen 'Doğalgaz Meşale Yakma Töreni' vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Özellikle burada sizlere verdiğimiz sözün gerçekleşip, hayata geçmiş olmasından dolayı ayrı bir mutluluk duyuyorum. Geçen mart ayında burada söz vermiştik. Çok şükür mahcup olmadık, sözümüz yerde kalmadı. Bizim siyasi anlayışımızın özü de budur. Yapamayacağımız şeyi söylememek, söylediğimiz şeyi yapmak. Siyasete olan güvenin de temeli budur. Dolayısıyla bugün söylediğimiz sözün yerine gelmesinden olayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. İlçemize doğal gazın gelmesiyle birlikte sadece evlerimizde değil; aynı zamanda geleceğimizde de büyük bir rahatlama ve konfor sağlanmış oluyor. Karlıova'nın dört bir yanına huzur, güven ve konfor taşıyacak olan bu adım, bölgenin kalkınması ve yaşam kalitesinin artması açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Bu meşale sadece ısınmanın değil; geleceğe duyduğumuz güven, ekonomiye ve çevreye verdiğimiz değerin de bir sembolüdür" dedi.

'BİRÇOK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

İlçede birçok yatırımın gerçekleştirildiğini ifade eden Yılmaz, "Doğal gaz sadece bir ısınma sağlamıyor bir taraftan hava kalitesini arttırıyor. İlçemizin artık çok daha temiz bir havası olacak, özellikle kışın çevresel açıdan çok daha sağlıklı hale gelmiş olacak. İnsanların sağlığı açısından da bu çok kıymetli. Doğal gazın kullanıldığı ortamlarda insan sağlığının da çok daha iyi bir noktaya geldiğini biliyoruz. Bingöl'ümüzün her ilçesine hizmet götürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karlıova'mızı da bu güzelliklerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hiçbir zaman, hiçbir ayrım yapmadan her bir ilçemize, her bir beldemize, her bir köyümüze hizmet etmek gayreti içindeyiz. Karlıova'ya bugüne kadar duble yollardan işte hükümet konaklarına, sağlık tesislerine, eğitim tesislerinden göletlere, kırsal alandaki yatırımlara, köylerdeki yatırımlarımıza varıncaya kadar birçok yatırım gerçekleştirdik. Bugün de çok şükür doğal gazla bunu taçlandırıyoruz. İnşallah ilçemizdeki konutların bir kısmı bu sene itibarıyla doğal gaza kavuşmuş olacak, zamanla abone sayısı daha da artacak. Şu anda taşımalı sistemle bu işi hızlı bir şekilde başlattık. ama az önce Veysi Bey 'Bu yetmez' dedi, 'Mutlaka boru hattıyla da bunun yapması lazım' dedi. Çok kıymetli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımızla buraya gelmeden de istişare ettik, Sayın Bakanımızın tabii bilgisi dahilinde. İnşallah en kısa sürede BOTAŞ'ın yapacağı boru hattıyla da Karlıova'mızı daha kalıcı bir şekilde ve daha çok kişiye hizmet edecek bir şekilde doğal gazla buluşturacağız. Yalnız bu biraz zaman alacak. Projelendirme, doğal gazın yapımı, tam tarihi söyleyemiyoruz ama en kısa zamanda inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Çalışmaları bugünden itibaren başlatıyoruz. İnşallah en kısa sürede teknik olarak tabii en kısa sürede bunu gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

'TARİHİMİZİN EN BÜYÜK DOĞAL GAZ KEŞFİNİ YAPTIK'

Pandemi döneminde enerji fiyatların yükseldiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gazı daha usta kullanabilmeleri adına hükümet olarak mesken abonelerin de yüzde 60'a kadar sübvansiyon uyguluyoruz. Vatandaşımızın ödediği fatura aslında devletin yüzde 60'ını sübvanse ettiği, karşıladığı bir faturadır. Bunu da belirtmek isterim. Özellikle pandemi döneminde enerji fiyatları çok yükseldi, vatandaşımıza bu yansımasın diye, vatandaşımız burada zorluk yaşamasın diye, hükümet olarak o tarihten bu yana çok ciddi sübvansiyonlar veriyoruz. Böylece 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde, Avrupa ülkeleri arasında hane halkına en ucuz elektriği, en ucuz doğal gazı veren ülke Türkiye'dir. Karlıova'da da Bingöl'ün farklı yerlerinde de Avrupa'da yaşayan çok sayıda vatandaşımız var, onlara da sorabilirsiniz. Onlar ne kadar ödüyor bu faturayı, biz ne ödüyoruz. Sonuçta dünya piyasalarında döviz de aldığımız enerjiler, bunlar. İşte bunları ülke olarak vatandaşımıza en ucuza temin etmeye gayret ediyoruz. Sırf bunun içini elektrik ve doğal gaz için bütçemize koyduğumuz para, 472 milyar Türk lirasıdır. Bunu bütçeyle karşılamasak, vatandaşımız bunu faturalarla ödemek zorunda kalacaktı. Bunu 2025'te öngörüyoruz. Bu sene de zaten var. Değerli arkadaşlar, az önce değerli bakan yardımcımız Nevzat Bey de ifade etti, çok şükür artık kendi doğal gazımızı da üretir hale geldik. Bu, çok önemli. 2020'de Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda, tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Gazı yerin 2100 metre altından çıkararak, karaya ulaştırmayı başardı. Şu anda günlük 6 milyon metreküp gaz üretimi yapıyoruz ve 2,6 milyon haneye kendi doğal gazımızı sağlıyoruz. Hedefimiz; 2025'te bu rakamı 10 milyon metreküpe çıkarıp, 4,4 milyon haneye kendi gazımıza ulaştırmaktır. Daha önce petrol yok denilerek üzeri kapatılan kuyulardan, terör yüzünden terk edilen bölgelerden, bugün Allah'a hamdolsun petrol çıkarmaya da başladık. Cumhuriyet tarihinin karada gerçekleşen en büyük petrol keşfini de Gabar'da yaptık. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip olan bu rezerv, günlük tüketimimizin 10'da 1'ini tek başına karşılayacak potansiyele sahiptir. Çok da kaliteli bir petrol, o açıdan da çok kıymetli. Gabar'daki günlük petrol üretimimiz şimdiden 45 bin varili aştı. Diyarbakır'da günlük 15 bin varil, Batman'da 20 binin üzerinde ve Adıyaman'da 10 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz. Bu başarılar, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda attığı en büyük adımlardan bazılarıdır. Doğal gazda ve petrolde dışa bağımlılığımız azaldıkça, bu hizmeti milletimize daha hesaplı bir şekilde sunma imkanına da kavuşmuş olacağız."

'HUZUR İKLİMİN DEĞERİNİ HEP BİRLİKTE BİLECEĞİZ'

Cevdet Yılmaz, "Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin kalkınma sürecinde en büyük darboğazlardan biri cari açık meselesidir. Dünyadan aldığımız mal ve hizmetle dünyaya sattıklarımızı mukayese ettiğinizde bir açığımız kalıyor. Bu da dışardan bizi borçlanmak zorunda bırakıyor. Bu açığın en büyük sebebi, enerji ithalatıdır. Pandemi döneminde 100 milyar doları aşmıştı, yıllık enerji ithalatımız. 1-2 yıl içerisinde 70 milyar dolarlar seviyesine düşmüş durumda ama yine de çok yüksek. Bu fatura olmasa Türkiye, cari fazla verecek konumda. Dolayısıyla kalkınma sürecimiz açısından da enerji bağımsızlığı çok önemli. Yerli ve milli enerji kaynaklarını geliştirmek hayati öneme sahip. İnşallah bir taraftan doğa lgaz ve petrol, diğer taraftan nükleer tesislerimizin devreye girmesi, bir yandan da güneş rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişmesi, bütün bunlarla Türkiye enerji bağımsızlığından farklı bir noktaya gelmiş olacak. Bu da cari açık meselemizi çözerek kalkınma sürecimize çok daha güçlü bir zemin oluşturmuş olacak. Böylece ülkemizde kalan kaynağı da yatırıma, üretime, istihdama yönlendirme imkanına sahip olacağız. Türkiye'yi enerji yarısının dışında bırakmak isteyenlere inat, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğümüz güçlü ve milli enerji politikalarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı', enerjide dışa bağımlılığı bitirdiğimiz, enerjide bağımsız olduğumuz bir yüzyıl olacaktır. Elimizdeki imkanların, sahip olduğumuz güven ve huzur ikliminin değerini hep birlikte bileceğiz. Burada güçlendikçe bütün ilçelerimiz de inşallah bu imkanları zaman içinde ulaştıracağız. Bunun da buradan bilinmesini isterim. Doğalgaz Meşale Yakma Töreni'mizin tüm Karlıova'mıza, Bingöl'ümüze, insanımıza hayırlı olmasını diliyorum. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla halka hizmetkar olma anlayışıyla yolumuza devam edeceğimizi, boş polemiklerle, ideolojik çatışmalarla enerjimizi harcamayacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Birlik içinde, beraberlik içinde bütün farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp, demokrasi içinde, hukuk içinde güçlenerek yolumuza devam edeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.