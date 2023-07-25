BM Libya Özel Temsilcisi ve Halife Hafter, seçimleri güvence altına almanın önemini ele aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve bazı ülkelerin büyükelçileriyle seçimleri güvence altına almanın önemini ele aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu ( Unsmıl ) Başkanı Abdoulaye Bathily, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve bazı ülkelerin büyükelçileriyle seçimleri güvence altına almanın önemini ele aldı.

BM Libya Özel Temsilcisi ve UNSMIL Başkanı Bathily'nin Twitter hesabından görüşmeye dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hafter ve Güvenlik Çalışma Grubu ülkeleri Türkiye, İtalya, Mısır, Fransa, Almanya, Tunus ve İngiltere'nin büyükelçileri ile Bingazi ofisinde bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Bathily'nin yaptığı görüşmede, "kapsayıcı seçimleri mümkün kılmak, meşru kurumlar oluşturmak ve Libya'da sürdürülebilir istikrarın önünü açmak için güvenliğin kritik önemini vurguladığı" kaydedildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerden yapılan açıklamada ise toplantıda "Libya seçimlerinin başarılı bir şekilde yapılmasının ve uygun koşulların oluşturulmasının öneminin" ele alındığına işaret edildi.

Libya Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamada da Bathily'nin, ayrı bir toplantıda Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile de seçim dosyasını, seçimler sonrası için yol haritasını ve Libya'da birleşik bir hükümetin kurulmasını görüştüğü ifade edildi.

Bingazi'de bir araya gelen ikilinin, görüşmede Libya'daki siyasi gelişmeleri ve ülke genelinde birleşik bir hükümet kurulmasını" ele aldığı aktarıldı.

Libya'da seçim müzakereleri

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.