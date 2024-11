Bakan Yerlikaya: "Edirne'de şu anda organize suç örgütü yok"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de şu anda organize suç örgütü olmadığını belirterek, "Edirne'de PKK terör örgütüyle ilgili ilk 7 ayda 90 tutuklu, 20 adli kontrol ve 7 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Edirne'de yapılan toplantıda asayiş suçlarıyla ilgili emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten bilgi alan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Haziran 2023-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen bazı operasyon başlıklarıyla ilgili bilgiler ve verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Edirne'de PKK terör örgütüyle ilgili bu yılın ilk 7 ayında 90 tutuklu, 20 adli kontrol ve 7 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ ile ilgili 348 operasyonda 535 tutuklu, 116 kontrol, DEAŞ'la ilgili 18 operasyon, 12 tutuklu, 2 adli kontrol, diğer marjinal sol terör örgütleriyle ilgili 21 operasyon, 8 tutuklu ve 12 adli kontrol olduğunu da görüyoruz. Burada biri turuncu, ikisi de gri olmak üzere 3 sözde üst düzey teröristin de etkisiz hale getirildiğini hatırlatalım" dedi.

Organize suç örgütlerine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz şehirlerimizde eşkıyaların nefesini keseceğiz. Onları hiçbir şekilde istemiyorum' talimatını hatırlatan Bakan Yerlikaya, Edirne'de yapılan planlı projeli operasyonlarla şu an için organize suç örgütü olmadığına dikkat çekti. Vatandaşlara organize suç örgütleriyle, uyuşturucuyla, sokak satıcılarıyla, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle ilgili ve rahatsızlık duydukları her konuda 112'yi aramaları çağrısında bulunan Yerlikaya, "Şu an için organize suç örgütleriyle ilgili çökertilen ve alınanların dışında planlı, projeli takip bile yok Edirne'de. Bunu da vatandaşlarımıza ifade etmek istiyoruz. Edirne'de PKK terör örgütüyle ilgili yine yılın ilk 7 ayında 90 tutuklu, 20 adli kontrol ve 7 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ ile ilgili 348 operasyonda 535 tutuklu, 116 kontrol, DEAŞ'la ilgili 18 operasyon, 12 tutuklu, 2 adli kontrol, diğer marjinal sol terör örgütleriyle ilgili 21 operasyon, 8 tutuklu ve 12 adli kontrol olduğunu da görüyoruz. Burada biri turuncu, ikisi de gri olmak üzere 3 sözde üst düzey teröristin de etkisiz hale getirildiğini hatırlatalım" ifadelerini kullandı. - EDİRNE