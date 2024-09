Bakan Tekin: Okullar, Gazze'deki Zulme Karşı Farkındalık İçin Açılacak

Bakan Tekin: "Okullarımızın Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması ve Bağımsızlık Mücadelesi başlıklı bir dersle açılmasını arzu ediyoruz"

İSTANBUL - 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "1 yıldır dünyanın gözü önünde devam eden İsrail zulmüne karşı evlatlarımızın farkındalığını artırmak için 9 Eylül Pazartesi günü okullarımızın Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması ve Bağımsızlık Mücadelesi başlıklı bir dersle açılmasını arzu ediyoruz" dedi.

2024-2025 Eğitim Öğretim yılı Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi açılış töreni, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Salonunda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, İsrail zulmüne karşı öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla okulların 9 Eylül günü "Çanakkale'den Gazze'ye bağımsızlık mücadelesi" başlıklı dersle açılmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

"Yeni eğitim öğretim yılında gündemimiz mesleki eğitimin yeniden güçlendirilmesi olacak"

Bakan Tekin meslek eğitiminin önemine dikkat çektiği konuşmasında, "Yeni eğitim öğretim yılında gündemimizin odağına yerleştirdiğimiz bir önemli konu da siyasete ve siyasal karar alma mekanizmalarına dışsal ve antidemokratik vesayetçi müdahalelerin sembolü haline gelen 28 Şubat sürecinin en ciddi zarar verdiği alanlardan birisi olan mesleki eğitimin yeniden güçlendirilmesi olacak. Bilhassa 2014 yılından itibaren bu konuda da çok önemli adımlar atıldı. Sektörle ortak proje meslek liselerinin kurulması, işbaşı eğitimlerine asgari ücretin %30 ve 50'si oranında kamusal destek sağlanması, stajyer gençlerimizin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanması ve MESEM'lerin zorunlu eğitimin bir parçası olması gibi adımlar bu anlamda çok önemliydi. Bütün bu adımları hayata geçirirken yaptığımız gibi şimdi de Zat-ı Devletlerinizin talimatlarıyla her ilimizde sektör temsilcileri, meslek örgütleri ve diğer paydaşlarla bir araya gelerek bir durum tespiti yaptık. Aksayan, çözülmesi gereken sorun alanlarını tespit ettik. Yeni modeller ürettik ve mevzuat açısından önemli düzenlemeler yaptık. Bu adımlarımız neticesinde mesleki eğitim alanındaki orta öğrenim öğrenci sayımız geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık % 15 arttı. Ayrıca 10 Ağustos tarihinde Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Zat-ı Devletlerinizin onayıyla yayımlandı. Ana felsefesini "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" şeklinde özetleyebileceğimiz bu Belge kapsamında mesleki eğitimi güçlendirecek, üretim sektörüne nitelikli eleman teminini mümkün kılacak bir dizi yeni uygulamayı hayata geçireceğiz. İlk olarak mesleki eğitimi daha erken yaşlarda teşvik etmek amacıyla ortaokulların 7 ve 8. Sınıflarında "Zanaat Atölyeleri" oluşturduk. Ayrıca bu yıldan itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin bünyelerinde ortaokullar açmayı planladık. İlave olarak Türkiye'nin her bölgesinde mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdamını kolaylaştırmak için "bölge", "ihtisas", "sektör içi" ve "sektöre entegre" olmak üzere 4 yeni okul modelini hayata geçirmeyi gündemimize aldık. Bu kapsamda okullarımızda "Ahilik Kültürü ve Girişimcilik" dersini de okutacağız. Bütün bu tedbirler dışında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını giderecek her türlü öneriye açık olduğumuzu da açıkça ifade etmek isterim" dedi.

"11 ilin tamamında derslik kapasitemizi, deprem öncesi sayının %10 üzerine çıkarmış olacağız"

6 Şubat depreminden etkilenen bölgeler için derslik sayılarının artacağını dile getiren Bakan Tekin, "Özellikle 6 Şubat 2023'te yaşadığımız ve asrın felaketi olarak tarihe geçen büyük depremin yol açtığı maddi ve manevi hasarları telafi edebilmek için talimatlarınız ve desteklerinizle yaptıklarımızla ilgili de kısa bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bu elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Her zor zamanımızda olduğu gibi, bu zorluk karşısında da devlet ve millet olarak kenetlenerek büyük bir dayanışma örneği sergiledik. Eğitim camiamız da bu zorlu süreçte olağanüstü bir çaba sarf etti. Felaketi yaşayan 11 ilimizde deprem öncesinde 119 bin200 derslikte eğitim veriyorduk. Depremde toplam 9 bin 935 dersliğimiz kullanılamaz hale geldi. Bu hafta itibarıyla 5 bin 787 yeni derslik hizmet vermeye başladı. Yapımı devam eden derslikler tamamlandığında toplam 19 bin 784 yeni derslik hizmete girmiş olacak. Bu sayı, yıkılan dersliklerin iki katından fazlasına denk geliyor. Böylece 11 ilin tamamında derslik kapasitemizi, deprem öncesi sayının %10 üzerine çıkarmış olacağız. Ayrıca yine bu 11 ilimizde 58 bin 952 dersliğimizin güçlendirme, bakım ve onarım çalışmalarını da tamamlayarak yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdik. Bunların dışında öğretmenlerimizin konaklama ihtiyaçlarından öğrencilerimizin akademik kayıplarını telafi etmeye, psiko sosyal desteklerden halk eğitimi merkezlerimizde yetişkinler için kurslar düzenlemeye ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitimine kadar her alanda kapsamlı çalışmalarla yaraların sarılması için kararlı adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Tekin konuşmasının sonunda, "Sayın Cumhurbaşkanım, Takdir ve talimatlarınıza arz etmek istediğim son konu ise, yaklaşık 1 yıldır dünyanın gözü önünde devam eden İsrail zulmüne karşı evlatlarımızın farkındalığını artırmak için 9 Eylül Pazartesi günü okullarımızın Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması ve Bağımsızlık Mücadelesi başlıklı bir dersle açılmasını arzu ediyoruz. Bu sayede evlatlarımızın hem Filistinli kardeşleriyle dayanışma şuurunu artırmış hem de bağımsızlık ve vatan kavramlarının anlam ve önemine yönelik bir farkındalık oluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.