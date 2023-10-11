Aydın'da düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deniz yolu ile Yunanistan'ın Samos adasına yasadışı çıkış yapmaya çalışan 9 düzensiz göçmeni bölgeye getiren organizatör İzmir'de jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan koordineli çalışmalarda Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi Milli Parklar içerisinden Yunanistan'ın Samos Adası'na deniz yolu ile yasadışı çıkış yapmaya çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan araştırma sonucu düzensiz göçmenleri kiralık araç ile bölgeye getiren S.G. isimli şüpheli şahıs tespit edildi. Şahsın yakalanmasına yönelik yapılan ısrarlı takip ve araştırma sonucunda İzmir'de jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak Aydın'a getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin de adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi. - AYDIN