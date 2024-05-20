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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, İzmir'deki sorunları gündeme getirdi

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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki yollarda sorunların had safhaya ulaştığını, mahallelerde su sorunu yaşandığını belirtti. İnan, Bergama ilçesini ziyaret ederek, sorunların çözümü için çalışacaklarını ifade etti.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki yollarda sorunların had safhaya ulaştığını, mahallelerde su sorunu yaşandığını belirtti.

İnan yaptığı yazılı açıklamada Bergama ilçesini ziyaret ettiğini kaydederek, Bakırçay'ı daha fazla kalkındırmak ve güçlendirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Mahallelerde su kaynaklı problemlerin fazla olduğunu savunan İnan, "Ayrıca Büyükşehir Belediyesine bağlı yol sorunları da had safhaya ulaşmış durumda. Köylerimizde yaşayan hemşehrilerimiz sorunları için acil çözüm bekliyor." ifadelerini kullandı.

İnan, Karşıyaka Belediyesinin borç durumuna değinerek, şunları kaydetti:

"Karşıyaka Belediye Başkanıyken ilçe ekonomisini batıranlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olunca Karşıyaka Belediyesine ait gayrimenkulleri satın alarak geçici çözümler üretmeye çabalıyor. Acaba İzmir Büyükşehir Belediyesini bu şekilde zarara uğrattığınızda nasıl bir çözüm yolu izleyeceksiniz? ya da maaşların ödenemediği diğer ilçelerde satın alacağınız noktaları belirlediniz mi?"

Kaynak: AA / Politika

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