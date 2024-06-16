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Hollanda, geriye düştüğü maçta Polonya'yı 2-1 yendi

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Hollanda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen Polonya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Portakallar'a galibiyeti getiren golleri Cody Gakpo ve Wout Weghorst kaydetti. Polonya'nın tek golünü ise geçen sezonu Antalyaspor'da geçiren Adam Buksa attı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda D Grubu'nun ilk maçında Polonya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Hamburg'taki Volkspark Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 Hollanda kazandı.

PERDEYİ BUKSA AÇTI

Geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren ve karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Adam Buksa, 16. dakikada attığı golle perdeyi açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Hollanda, geriye düştüğü maçta Polonya'yı 2-1 yendi

HOLLANDA GERİ DÖNDÜ

Hollanda, bu gole 29. dakikada Cody Gakpo ile karşılık verdi ve skor 1-1'e geldi. Müsabakanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı. Portakallar, 81. dakikada oyuna giren Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst'un 83. dakikada attığı golle geri dönüşe imza atarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Hollanda, geriye düştüğü maçta Polonya'yı 2-1 yendi

BUKSA VE SZYMANSKI İLK 11'DE BAŞLADI

Polonya'da geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Adam Buksa ve Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, Hollanda karşılaşmasına ilk 11'de başladı. 90 dakikada sahada kalan Buksa takımının tek golünü atarken, Szymanski ise 45 dakika sahada kaldı.

Hollanda, geriye düştüğü maçta Polonya'yı 2-1 yendi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Wout Weghorst Antalyaspor Hollanda Polonya Futbol Spor Dünya Haberler

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