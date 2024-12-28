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AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, yeniden başkan seçildi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, yeniden başkan seçildi
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden başkan seçildi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden başkan seçildi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı 8. Olağan İl Kongresi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongre öncesi açılış konuşması yapan AK Parti İl Başkanı Yıldırım, "Bilecik, bir şehirden çok daha fazlasıdır. Bu topraklar, Osmanlı'nın doğduğu, cihan devletinin temellerinin atıldığı bir medeniyet beşiğidir. Bilecik, tarihimizin omurgasıdır; kardeşliğin, fedakarlığın, birlik ve beraberliğin şehridir. Bu kutlu mirası geleceğe taşımak bizlerin boynunun borcudur. Bizler, Bilecik'in değerlerini, tarihini ve kültürünü esas alarak, şehrimizi hak ettiği yere taşımak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu kadim şehrin her mahallesine, her sokağına, her köyüne dokunma ve hizmet etme fırsatı buldum; Bilecik'i daha güzel yarınlara taşımak için gece gündüz omuz omuza mücadele etme fırsatı bulduğum yol arkadaşları edindim. Bana bu fırsatı veren ve bugün burada toplanan bu güçlü teşkilatın bir ferdi olmayı nasip eden Rabbime hamdü senalar olsun" dedi.

" Bizler, bu binayı sağlam bir iradeyle yükselten neferleriz"

Yıldırım konuşmasının devamında, "Teşkilatçılık bizim davamızın temel taşıdır. AK Parti, sadece bir siyasi hareket değil, bir millet sevdası, bir gönül davasıdır. Bu davanın güçlü bir şekilde yürümesi, teşkilatlarımızın fedakarlığı ve kararlılığı sayesinde mümkün olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, 'Teşkilat, bir binanın temelidir'. Bizler, bu binayı sağlam bir iradeyle yükselten neferleriz. Mahalle temsilcilerimizden gençlik ve kadın kollarımıza, ilçe başkanlarımızdan yönetim kurulu üyelerimize kadar her birimiz bu davanın kutlu yürüyüşünde önemli bir sorumluluk taşıyoruz. Hepimiz bir zincirin halkaları gibi birbirimize bağlıyız. Bu teşkilat, sadece seçim kazanmak için değil, milletimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına çözüm bulmak ve gönüller yaparak Türkiye'yi daha ileriye taşımak için vardır. Sizlerle omuz omuza, gönül gönüle yürümekten büyük onur duyuyorum" dedi.

"İHA'larımız, SİHA'larımız ve Kızılelma projemiz, ülkemizin güvenlik ve bağımsızlık konusundaki kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir"

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gıpta ile baktığı bir lider olduğunu söyleyerek, "Onun cesareti, kararlılığı ve liderlik vizyonu sayesinde Türkiye, artık sadece bölgesel değil, küresel bir güç haline gelmiştir. Savunma sanayimizdeki devrim niteliğindeki atılımlar, İHA'larımız, SİHA'larımız ve Kızılelma projemiz, ülkemizin güvenlik ve bağımsızlık konusundaki kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Yerli otomobilimiz TOGG, sadece bir teknoloji değil, bir milletin yeniden ayağa kalkışının simgesidir. Karadeniz'de bulunan doğal gaz ve Gabar'daki petrol rezervleri, enerjide bağımsızlık hedefimize ulaşmamıza büyük katkılar sağlayacaktır. Ama bunlar sadece bir başlangıçtır. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; güçlü bir ekonomi, adil bir düzen, eğitimde fırsat eşitliği ve daha yeşil bir çevre hedefiyle yürüyüşümüze kararlılıkla devam ediyoruz. Bu başarılar, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve AK Parti teşkilatlarının fedakarlıkları sayesinde mümkün olmuştur" ifadelerine yer verdi.

"Birlikte yürüdüğümüz bu yol, kardeşlik yoludur, Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe taşıma yoludur"

Yıldırım son olarak, "Bizler için siyasetin anlamı, milletin gönlünde yer edinmektir. Bu davanın neferleri olarak görevimiz, birleştirici olmak, bütünleştirici olmak ve kardeşlik iklimini her yerde hakim kılmaktır. Bugün burada sizlerin desteğiyle, bir kez daha bu kutlu göreve talip olurken, şehrimizi daha da ileriye taşımak, davamızı güçlendirmek için var gücümle çalışacağımı huzurlarınızda taahhüt ediyorum. Unutmayalım, bizim davamız sadece bir parti davası değil, bu milletin ortak geleceğini inşa etme davasıdır. Birlikte yürüdüğümüz bu yol, kardeşlik yoludur, Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe taşıma yoludur. Bu yolda bir olacağımızdan, diri olacağımızdan ve birlikte Bilecik, hep birlikte Türkiye olacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Sözlerime son verirken, kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim, birliğimizi daim kılsın, Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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