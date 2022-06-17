AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, basın toplantısı konuştu Açıklaması

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Metin Altunbaş ve Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in ortak olduğu şirkete ilişkin iddialar bulunduğunu belirterek " Muhittin Böcek, makam ve mevkisini kullanarak iddialara konu olan bu şirkete ayrıcalık tanımış mıdır? İleride bu şirketle Büyükşehir Belediyesinin herhangi bir işi ve ticareti olacak mıdır?" dedi.

Taş, AK Parti Antalya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'e oğlu Gökhan Böcek ve belediyenin başkan vekili Metin Altunbaş'ın ticari ortaklıklarıyla ilgili bazı sorular yöneltmek istediğini dile getirdi.

Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'ya yapılan hizmetleri konuşmak istediğini ancak hizmet olmadığı için bunu yapamadığını belirten Taş, Böcek'in 3 yılı aşkın süredir ortaya koyduğu bir projenin olmadığını kaydetti.

Antalya'da adeta Böcek'in tiyatrosunu izlediklerini anlatan Taş, "77 proje demiş, bunları yapamadığı gibi afişlerde '144 proje yaptım' diyor. Aklımızla alay ediyor. 144 projenin içinde acaba Gündoğmuş'ta verdiği bir tane hasta yatağını mı sayıyor, Demre'de 300 metre yaptığı stabilize asfaltı mı sayıyor." diye konuştu.

Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve büyükşehir belediyesi başkan vekili Metin Altunbaş hakkında bazı gazetelerde çeşitli iddialar içeren haberler yer aldığını kaydeden Taş, "Sayın Böcek'e bununla ilgili sorular sormak ve muhatabı olarak kendisinden cevaplar bekliyorum. Başkan vekiliniz Altunbaş ile oğlunuz Gökhan Böcek'in ticari ortaklığı var mıdır? Böyle bir ortaklık varsa bu ortaklık hangi sektörde yürütülmektedir? Büyükşehir belediyesi ile oğlunuz ve başkan vekilinizin ortak olduğu şirketin herhangi bir işi oldu mu? Bu ortaklık ne zaman başladı? Bu şirketin yeri, adresi neresidir ve hangi alanlarda faaliyet göstermektedir? Muhittin Böcek, makam ve mevkisini kullanarak iddialara konu olan bu şirkete ayrıcalık tanımış mıdır? İleride bu şirketle büyükşehir belediyesinin herhangi bir işi ve ticareti olacak mıdır?" ifadelerini kullandı.

Taş, 5 gün önce düzenlenen meclis toplantısına başkanlık eden başkan vekili Metin Altunbaş'ın bir akaryakıt istasyonuyla ilgili maddenin meclisten geçmemesi üzerine üyelere dönerek 'Patladık ağabey' dediğinin doğru olup olmadığını Böcek'ten yanıtlamasını isteyerek "Bu sözün meclis kayıtlarında olup olmadığı kamuoyu ile paylaşılmalı ve neden patladı, birilerine söz mü verdi de patladı. Çok acı bir iddia daha var. Altunbaş ile Gökhan Böcek'in kurmuş olduğu şirketin Konyaaltı'nda sahile yakın izaleişüyu (ortaklığın giderilmesi) ile aldığı iddiaları doğru mudur? Konyaaltı Belediyesi kreş bakımevleri binalarının Böcek'in ilçe belediye başkanı olduğu dönemde Altunbaş inşaattın kiralandığı ve bu kreşlerin hala başkanvekilinin babasına ait binalarda konuşlandığı bilgisi doğru mudur?" değerlendirmesinde bulundu.

Böcek'e, "siyasi rüşvet" denilebilecek bir soru daha yöneltmek istediğini aktaran Taş, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu DSP'den CHP'ye geçti. Bu geçiş olurken Kemer'de belediyeye ait bir yerin oğlunuz ve başkanvekilinizin ortak olduğu şirket tarafından kafe yapılmak için alındığı, bunun ardından Topaloğlu'nun DSP'den CHP'ye gerçekleştiği iddiasına Muhittin Böcek ne diyor? Bu geçiş, DSP'den CHP'ye geçiş Kemer'deki kafeyle bağlantılı mı? Bu soruların cevaplarını muhatabım 'Ben yetim hakkı yemedim, yetim hakkı yedirmem' diyen Böcek'ten bekliyorum. Bu iddiaları cevaplamak Böcek'in, seçilmiş bir belediye başkanının asli görevidir. Bu soruları ben de öncelikle temsil ettiğim siyasi parti ardından iktidar partisinin il başkanı olarak, en nihayetinde de 2 milyon 750 bin Antalyalı adına bu soruları soruyorum."

Daha önce söylediği "Bizim yaptığımız hizmetlerin boyasını ve badanasını yap sana yeter" sözünün doğru olduğunu bir kez daha gördüğünü ifade eden Taş, "3 yılda bizim yapmış olduğumuz hizmetlerin asfaltların yamasını yapamadı, yapmış olduğumuz kadın plajlarının ağaçlarını kuruttu, bizim yapmış olduğumuz birçok binayı bakımsız hale getirdi. Antalya'nın birçok ihtiyacı olmasına rağmen hiçbir ihtiyacı karşılanmamakta. Antalya'mızın trafik sorunu çok ciddi manada ilerlemekte ve insanlar artık trafikte büyük bir keşmekeş yaşamakta. Bunun için de büyükşehir belediyesinin bir tane adım atmadığını görüyoruz. Antalyalılar adına büyükşehir belediyesinden milletimizi rahatlatacak hizmetler bekliyoruz." dedi.