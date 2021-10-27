CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan Bozüyük Belediyesine ziyaret - Haberler
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan Bozüyük Belediyesine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan Bozüyük Belediyesine ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Bozüyük Belediyesini ziyaret etti.

BİLECİK (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Bozüyük Belediyesini ziyaret etti.

Bir takım ziyaretler için Bilecik'e gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın ilk durağı Bozüyük oldu. İlk olarak CHP Bozüyük ilçe teşkilatını ziyaret ederek partili kadınlarla bir araya gelen Nazlıaka, ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Daha sonra Nazlıaka beraberindeki heyet ile birlikte Bozüyük Belediye Başkanlığı ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile birlikte belediye banası önünde karşılanan Nazlıaka'ya çeşitli hediyeler takdim edildi. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Nazlıaka, Bozüyük'te olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ziyarette Nazlıaka'ya CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve partinin MYK üyeleri eşlik etti. - BİLECİK

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan Bozüyük Belediyesine ziyaret

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan Bozüyük Belediyesine ziyaret

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan Bozüyük Belediyesine ziyaret

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan Bozüyük Belediyesine ziyaret

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan Bozüyük Belediyesine ziyaret

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