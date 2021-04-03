Polis ve jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Polis ve jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR - Haberler | 3. Sayfa

Polis ve jandarmadan uyuşturucu operasyonu Erzincan'da polis ve jandarma ekiplerince ayrı ayrı düzenlenen operasyonlarda toplamda 3 kilo 325 gram sentetik uyuşturucu ile 178 gram esrar ele geçirildi.

Polis ve jandarmadan uyuşturucu operasyonu

ERZİNCAN - Erzincan'da polis ve jandarma ekiplerince ayrı ayrı düzenlenen operasyonlarda toplamda 3 kilo 325 gram sentetik uyuşturucu ile 178 gram esrar ele geçirildi.

Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tercan İlçesi Mercan Beldesi yol kontrol noktasında durdurdukları bir otobüsün bagajında narkotik dedektör köpekle arama yaptı. Yapılan aramada, çantalarından 2 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu bulunan 2 yolcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de, Refahiye ilçesinde şüphe üzerine C.Ç. idaresindeki bir araç durdurdu. Yapılan aramada 1 kilo 290 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü C.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, Erzincan- Erzurum kara yolu uygulama noktasında F.U. ve Y.Y'nin içinde bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 178 gram esrar ile 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Polis ve jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Polis ve jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Polis ve jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Polis ve jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR

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