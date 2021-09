PlayStation 5'e Özel Men in Black Oyunu Geliyor Olabilir

Popüler bilim kurgu serisi Men in Black (Siyah Giyen Adamlar) markası için daha önce birkaç oyun yapılmış ancak bu yapımların hiçbiri beklentiyi karşılayamamış, dolayısıyla "başarısız" Oyunlar olarak hafızalarımıza kazınmıştı. Şimdi ise yeni bir Men in Black oyunu hakkında bazı bilgiler sızdırıldı.

Playstation 5'e Özel Olarak Geliştiriliyor İddiası

Men in Black Alien Crisis oyunu 2012'de çıkış yapmış, pek parlak eleştirilere maruz kalmamıştı. Beklenilen başarıyı göstermekte yetersiz kalan oyundan sonra MIB oyunlarından bir daha haber alamamıştık. Ancak 4chan platformundaki bazı kullanıcıların dikkati sayesinde PlayStation 5'e özel olarak çıkış yapacak MIB oyunu için heyecanlanabiliriz.

EB Games Australia adlı internet mağazasında 2022 yılında çıkacak olan bir MIB oyunu listelendi. Bu durumun fark edilmesinin hemen akabinde oyunun satış sayfası kaldırıldı. Oyun söz konusu sitede 124.95 dolar fiyatla listelenmişti.

Yeni Men in Black Oyununu Days Gone Geliştiricleri Yapıyor İddiası

EB Games Australia sitesinden alınan ekran görüntülerinde çok önemli bir nokta daha mevcut. İddiaya göre oyunun geliştiriciliğini üstlenen şirket yine bir PlayStation özel oyunu olan Days Gone'u geliştiren Bend Studio.

İddialar Ne Kadar Güçlü?

Maalesef bu detaylar dışında biz oyuncuların elinde daha fazla bilgi bulunmamakta. 9 Eylül'deki Playstation Showcase etkinliğinde de bu oyun ilişkin herhangi bir bilgi edinememiş olmamız bu iddiaların güvenirliği açısından akıllarda bazı soru işaretleri bırakıyor.

