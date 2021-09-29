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Piyasalarda gün sonu

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,15 puan artarak 1.391,92 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,15 puan artarak 1.391,92 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,36 puan ve yüzde 0,60 kazançla 1.392,13 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.389,85, en yüksek 1.396,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 1.391,92 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,00, sanayi endeksi yüzde 0,03, hizmetler endeksi yüzde 0,50 ve teknoloji endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,13 puan ve yüzde 0,69 yükselişle 1.488,90 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 36'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Tüpraş ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.732,90 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.732,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,34 kazanımla 496 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,8371 lira, satışta 8,8725 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,8523 lira, satışta 8,8878 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1615, sterlin/dolar paritesi 1,3440, dolar/yen paritesi de 111,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,20 artarak 78,35 dolardan işlem görüyor.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi

Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi

 Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak açıkladı

Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak açıkladı

 Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten işlem görüyor
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