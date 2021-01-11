Pınar Karşıyaka kritik sınavda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pınar Karşıyaka kritik sınavda

11.01.2021 11:54 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:57
Pınar Karşıyaka kritik sınavda

ING Basketbol Süper Ligi'nde peş peşe 8 galibiyetle üçüncü sıradaki yerini koruyan Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda İtalya deplasmanında Son 16 Turu için kritik bir maça çıkacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde peş peşe 8 galibiyetle üçüncü sıradaki yerini koruyan Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda İtalya deplasmanında Son 16 Turu için kritik bir maça çıkacak. Avrupa'da yoluna devam etmek için adını grupta ilk 2 takım arasına yazdırmaya çalışan yeşil-kırmızılı ekip, iddiası kalmayan Fortitudo Bologna'ya konuk olacak. Bologna kentindeki Arena Unipol'de oynanacak maç saat 22.30'da başlayacak.

Alman temsilcisi Brosa Bamberg'in 4'te 4'le üst turu garantilediği grupta Kaf-Kaf 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle Bielbao Basket'in averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Son hafta mücadelesinde Bilbao'yu 27 Ocak'ta evinde ağırlayacak temsilcimiz, İtalya deplasmanında kazandığı takdirde adını son 16 takım arasına yazdırmak için büyük avantaj elde edecek. Grupta yarın Bilbao da Bamberg deplasmanına çıkacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Kanye West Demet Akalın Eser Yenenler İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Ömer Bayram Gökhan Gönül Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pınar Karşıyaka kritik sınavda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 12:03:58. #1.15#
title