Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi
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Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi

19.02.2021 17:18 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:18
Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi

ABD'nin, 2015 nükleer anlaşmasına geri dönülmesi için İran ile görüşmeye hazır olduğunu açıklamasının, İran'ın da katılımıyla petrol üretimini artıracağı beklentisiyle petrol fiyatları yüzde 2.0 dolayında düştü.

ABD'nin, 2015 nükleer anlaşmasına geri dönülmesi için İran ile görüşmeye hazır olduğunu açıklamasının, İran'ın da katılımıyla petrol üretimini artıracağı beklentisiyle petrol fiyatları yüzde 2.0 dolayında düştü. 

Donald Trump döneminde İran'ın nükleer silah üretmesini engellemeyi amaçlayan anlaşmayı terk eden ABD, Joe Biden'ın başkanlığıyla birlikte İran'a yönelik tavrını değiştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi adı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olan anlaşmaya Tahran'ın tam olarak uyması durumunda ABD'nin de anlaşmaya uyacağını vurguladı; İran da, bu konuda ilk adımı ABD'nin atmasını istedi.

ABD'nin güney bölgelerindeki aşırı soğukların etkisiyle rafinerilerde duran üretimin yeniden başlamasının uzun süreceği endişeleriyle, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı yüzde 2.0'den çok gerileyerek 60 doların da altına düştü.ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışın altına olan talebi düşürmesiyle, 1,780 doların altına gerileyen altın fiyatları gelen alımlarla bu düzeyin üzerine döndü.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.46 düşüşle 62.46 dolar,Batı Teksas yüzde 0.77 düşüşle 59.65 dolar,altın yüzde 0.55 artışla 1,784.37 dolar,gümüş yüzde 1.75 artışla 27.46 dolar,bakır yüzde 2.29 artışla 8,606.00 dolar,platin yüzde 1.14 artışla 1,290.33 dolar,paladyum yüzde 0.19 düşüşle 2,362.71 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 397 liraya, çeyrek altın 670 liraya, Cumhuriyet altını da 2,668 liraya yükseldi.ALB Forex'in tarımsal emtia günlük bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Kraft Heinz ve Conagra Brands Salı günü, yüksek talep nedeniyle giderek daha pahalı hale gelen buğday, şeker ve diğer emtiaları kullanan bazı ürünlerde bu yıl fiyatlarını artırabileceklerini açıkladı."Güçlü talep ve üretimdeki düşüş beklentilerinin pamuk fiyatını desteklemesi ile pamuk fiyatları Salı günü son iki yılın en yüksek seviyesine tırmandı. Chicago merkezli Price Futures Group başkan yardımcısı Jack Scoville, ihracat talebinin çok güçlü olduğunu ve üretimde düşüş beklentilerinin arttığını söyledi."Çiftçiler Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Fildişi Sahili'nin merkezi kakao yetiştirilen bölgelerindeki kuru hava ve sıcaklığın Nisan-Eylül ortası mahsulün miktarını ve kalitesini düşürme tehdidi oluşturduğunu, diğer bölgelerde koşulların iyi kaldığını söyledi."Şikago buğday vadeli işlemleri Salı günü yüzde 2'den fazla artışla bir haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. ABD tarım bölgelerindeki soğuk hava, küresel arz konusunda endişeleri artırdı."ABD mısır ve soya fasulyesi sevkiyatları, Çin'in etkisiyle dördüncü çeyrekte yeni bir zirveye tırmandı."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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