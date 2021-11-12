Pazarcılar Akhisar'da buluştu

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Akhisar Belediyesi Kayalıoğlu Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltı programı ile başlayan etkinlik Cuma Pazarı'ndaki ödül töreni ile devam etti. Akhisar Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Güral, yaptığı konuşmada pazarcı esnafına destekte bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

Açılış konuşmasını yapan Güral, "Pazarcılık insanların toplu olarak yaşamaya başladığı dönemlerden beri var olan, dünyanın en eski ve en muteber mesleklerindendir. 1965 yılında kurulan odamızın kurucusu olan rahmetli Refik Bıçakçı başkanımız 5 yıl oda başkanlığı yaparak odamızı kurmuştur. 1970 ve 1998 yılları arasında odamızın 28 yıl başkanlığını yapan merhum İhsan Çelik'in anısına düzenlemiş olduğumuz etkinliğimize katıldığınız için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Akhisar Belediyesi ile çok uyumlu çalıştıklarını ifade eden Güral, "Akhisar Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ile çok güzel işler yapıyoruz. Bugüne kadar Akhisar Belediyesi'nden içeri girip de talepte bulunduğumuz her şey yapıldı, bir dediğimiz iki edilmedi. Pazarcı esnafımız ve pazara gelen tüketiciler adına Akhisar Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyorum" dedi.

"MADDİ, MANEVİ PAZARCI ESNAFIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Akhisar'da pazarcı esnafına yaptıkları desteklerle Türkiye'deki birçok belediyeye örnek olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Pazarcılar ve esnaf odaları bizim için ayrı bir yerde. Çünkü dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladığı önemli bir yer pazaryerleri.Zor bir meslek icra ediyorlar. Sabahın 5'inde tezgah açıp bütün gün orada ayakta ve soğukta bu işi yapmak kolay değil.

Pazarcı esnafını gelir kapısı olarak gören belediyelerin aksine biz her zaman onlara nasıl yardımcı oluruz, nasıl işlerini kolaylaştırırız bunun derdine düştük. Göreve geldiğimizde aldığımız ilk karar,5 sene boyunca pazarcı esnafımızdan alınan ücretlere hiçbir şekilde zam yapılmayacağı yönünde oldu ve bu sözümüzü tuttuk. Bu hizmetimiz birçok belediyeye de örnek oldu.

Yaşadığımız depremler ve pandemi sürecinde esnaflarımız ciddi sıkıntılar yaşadı. O günlerde de hemen gerekli önlemleri aldık. Pazarcılardan kapalı oldukları zaman ücretini almadık. Hijyen setleri dağıttık. Maddi ve manevi her zaman yanlarında olduk. Biz bunların hepsini uyumlu çalışan bir oda başkanıyla başardık. Bu yüzden Mustafa başkana çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman sizlerin yanında olacağız. Daha iyisini de hep beraber yapacağız" ifadelerini kullandı.

SALİH HIZLI'NIN İSMİ AKHİSAR'DA YAŞAYACAK

Şu an AK Parti Manisa İl Başkanı olarak görev yapan, bir önceki dönemin belediye başkanı Salih Hızlı'nın ismini Cuma Pazarı'na verileceğini belirten Cumhuriyet Halk Partili Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Hepiniz Akhisar'ın en güzel Pazar yerine hoş geldiniz. Öncelikle buranın yapılmasını sağlayan eski belediye başkanımız Salih Hızlı'yı sevgi ve saygıyla anıyoruz ve kendisi de keşke burada olsaydı kendisine söyleyebilseydik. Bir sonraki meclisimizde buranın isminin Akhisar Belediyesi Salih Hızlı Cuma Pazarı olması için gerekli önergeyi ben kendim vereceğim. Akhisar için bir şey yapan herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH BÖYLE TOPLANTILAR HER ZAMAN DEVAM EDER"

Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca;"Eski Pazarcılar Odası başkanlarımız anısına düzenlenen bu günde bizleri kırmayıp teşrif eden bütün oda başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bizler de Türkiye Pazarcılar Federasyonu olarak Akhisar'ı çok sık ziyaret ediyoruz. Neredeyse Ankara'yı bırakıp bir Akhisarlı olduk. İnşallah böyle toplantılar her zaman devam eder. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili A.Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca, Akhisar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Galip Kocaman, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Hasan Geriter, Manisa Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Muharrem Özen, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu, Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, muhtarlar, oda ve dernek başkanları ve yerel basın mensupları katıldı.

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