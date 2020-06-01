Pandemi sürecinde 496 kişiye idari yaptırım uygulandı
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Pandemi sürecinde 496 kişiye idari yaptırım uygulandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan genel sokağa çıkma yasakları kapsamında 957 kişiye Kabahatler Kanunu 32. maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi uyarınca idari yaptırım uygulandı.

Pandemi sürecinde 496 kişiye idari yaptırım uygulandı
01.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:45

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan genel sokağa çıkma yasakları kapsamında 957 kişiye Kabahatler Kanunu 32. maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi uyarınca idari yaptırım uygulandı.

Samsun Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan korana virüs (Kovid-19) salgınının engellenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında yapılan uygulamalar hakkında bir açılamada bulundu. Valilik yaptığı açıklamada "Şehir içi ve şehirlerarası yollarda alınması gereken önlemler kapsamında; tüm trafik ve asayiş ekiplerimizin katılımı ile şehirlerarası yollara sınırları bulunan Alaçam, Ladik, Vezirköprü, Havza, Yakakent ve Terme İlçe Jandarma Komutanlıklarınca 24 saat esasına göre, uygulanan yol emniyet ve kontrol devriyeleri sonlandırılarak seyahat sınırlaması kaldırılmıştır. Tüm ilçelerimizde aylık planlanan yol emniyet ve kontrol planları kapsamında uygulamalara devam edilmektedir. Yapılan uygulamalar neticesinde toplam 91 bin 016 araç içerisinde 141 bin 486 şahıs bilgilendirilmiştir. 112 acil ihbar hattına komutanlığımız sorumluluk alanı ile ilgili sokağa çıkma yasağına aykırı davranışta bulunan şahıslara ait 681 ihbar, Korana virüs hastası olduğu yönünde 18 ihbar, diğer korona virüs şikayetleri ile ilgili 120 ihbar olmak üzere toplam 819 ihbarda bulunulmuştur" denildi.

496 kişiye idari yaptırım

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından sokağa çıkma yasağına uymayıp eve dönmesi yönünde yapılan ikazlara rağmen evine dönmeyen 65 yaş üstü 53 kişiye, 20 yaş altı 189 kişiye, piknik ve mesire alanlarında alınması gereken tedbirlere uymayan 14 kişiye toplu taşıma araçlarında alınması gereken tedbirlere uymayan 7 ticari araç sahibi kişiye, sosyal mesafe kurallarına uymayan 165 kişiye, seyahat izin belgesiz seyahat eden 16 kişiye, valilik emirlerine uymayarak balık tutan 4 kişiye, kavga eden 11 kişiye, açıkta ambalajsız ekmek satan 1 kişiye, 65 yaş üstü bir şahsı çalıştıran 1 işletme sahibine, çeşitli kabahatlerden dolayı 27 kişiye, umuma açık yerlerde alınması gereken kurallara uymayan 3 işletmeye ve karantina tedbirlerine uymayan 5 kişiye kişiye idari yaptırım uygulandı. Hafta sonları uygulanan genel sokağa çıkma yasaklarına uymayan 957 şahsa ise Kabahatler Kanunu 32. maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi uyarınca idari yaptırım, 3 kişiye ise TCK. 195 maddesi uyarınca adli işlem uygulandı.

Yardım talebinde bulunan 4 bin 162 kişiye destek verildi

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, 65 yaş üstü kişilere vefa işlemleri kapsamında günlük olarak görevlendirilen 98 ekip ve 330 personel ile yardım talebinde bulunan toplam 5 bin 922 vatandaştan 4 bin 162'sine yardım edilerek, bin 760 vatandaşa ise Vefa Destek Grubuna yönlendirilerek yardım edilmesi sağlandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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