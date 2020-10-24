Pakistan'da güvenlik kuvvetleri 4 teröristi etkisiz hale getirdi
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Pakistan'da güvenlik kuvvetleri 4 teröristi etkisiz hale getirdi

24.10.2020 10:09 | Son Güncelleme: 24.10.2020 10:12
Pakistan'da güvenlik kuvvetleri 4 teröristi etkisiz hale getirdi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik kuvvetleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik kuvvetleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Radio Pakistan'ın haberine göre, Mastung bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin saklandığı yerde çok sayıda silah ve aralarında intihar yeleklerinin de bulunduğu patlayıcılar ele geçirildi.

Teröristlerin hangi örgüte üye olduklarına dair bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler, bölgede güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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