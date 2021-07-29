Pakdemirli: "Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunduTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam...