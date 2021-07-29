Pakdemirli: "Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunduTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok, restorancı oldukları tahmin ediliyor."
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Kepezbeleni boşaltırken evinde yalnız kalan 82 yaşındaki bir amcamız vefat etmiş durumda. Anonslara ve çağrılara uymamız gerekiyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı