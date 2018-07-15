Özyürek'ten Sivasspor'a Destek

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivaspor'u Bolu kampında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'a Bolu kampında sürpriz bir ziyarette bulundu. Burada Kulüp Bakanı Mecnun Otyakmaz ve futbolcularla görüşen Özyürek, takıma yeni sezonda başarılar diledi. Otyakmaz burada Özyürek'e üzerinde ismi yazılı bir forma hediye etti. İdmanı izleyen Özyürek, Sivaslı hemşerileri ile de görüşüp fotoğraf çektirdi. - SİVAS