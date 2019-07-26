Özel | Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 5: Gazeteci Ayşenur Parıldak
OHAL kararları çerçevesinde kapatılan Zaman gazetesinin eski çalışanlarından Ayşenur Parıldak, 11 Ağustos 2016’da tutuklandı. Kasım 2017’deki karar duruşmasında 7 yıl 6 ay ceza aldı. Parıldak, euronews Türkçe'nin hazırladığı "Cezaevinden mektuplar yazı dizisi" için yazı kaleme aldı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL kararları çerçevesinde kapatılan Zaman gazetesinin eski muhabirlerinden Ayşenur Parıldak, 11 Ağustos 2016'da tutuklandı. Kasım 2017'deki karar duruşmasında 7 yıl 6 ay ceza aldı.
Sincan Kadın Cezaevi'nde kalan Parıldak, euronews Türkçe'nin "Cezaevinden mektuplar yazı dizisi" için bir mektup kaleme aldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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