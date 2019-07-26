Özel | Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 5: Gazeteci Ayşenur Parıldak

Özel | Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 5: Gazeteci Ayşenur Parıldak

OHAL kararları çerçevesinde kapatılan Zaman gazetesinin eski çalışanlarından Ayşenur Parıldak, 11 Ağustos 2016’da tutuklandı. Kasım 2017’deki karar duruşmasında 7 yıl 6 ay ceza aldı. Parıldak, euronews Türkçe'nin hazırladığı "Cezaevinden mektuplar yazı dizisi" için yazı kaleme aldı.

Özel | Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 5: Gazeteci Ayşenur Parıldak

15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL kararları çerçevesinde kapatılan Zaman gazetesinin eski muhabirlerinden Ayşenur Parıldak, 11 Ağustos 2016'da tutuklandı. Kasım 2017'deki karar duruşmasında 7 yıl 6 ay ceza aldı.

Sincan Kadın Cezaevi'nde kalan Parıldak, euronews Türkçe'nin "Cezaevinden mektuplar yazı dizisi" için bir mektup kaleme aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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