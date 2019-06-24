Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'de yürüttüğü silahlı eğitim ve silahlı faaliyetlere katıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu şüpheliler U.I, M.I, E.T, M.A, A.H, I.I, E.N. ve V.A. gözaltına alındı.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA