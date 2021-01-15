Ordu'daki zincirleme kazada yanan otomobilde ölen kişi, eski milletvekilinin oğlu çıktı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ordu'daki zincirleme kazada yanan otomobilde ölen kişi, eski milletvekilinin oğlu çıktı (2)

15.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:53
Ordu'daki zincirleme kazada yanan otomobilde ölen kişi, eski milletvekilinin oğlu çıktı (2)

TOPRAĞA VERİLDİOrdu'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada alev alan otomobillerden birinde yanarak yaşamını yitiren, DSP 20'nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un oğlu Melih Koç için Fatsa ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ordu'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada alev alan otomobillerden birinde yanarak yaşamını yitiren, DSP 20'nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un oğlu Melih Koç için Fatsa ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Evkaf Mahalesi'ndeki cenazeye, Koç ailesi, yakınları, çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı. Salgın tedbirleri kapsamında kılınan cenaze namazının ardından Melih Koç'un cenazesi, Asri Merzarlığı'nda toprağa verildi.Öte yandan kazada yaralanan 2 kişiden Celal Kır'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


Ordu'daki zincirleme kazada yanan otomobilde ölen kişi, eski milletvekilinin oğlu çıktı (2)
Ordu'daki zincirleme kazada yanan otomobilde ölen kişi, eski milletvekilinin oğlu çıktı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Hulusi Akar Fikri Sağlar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kanye West Demet Şener Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Emre Taşdemir Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'daki zincirleme kazada yanan otomobilde ölen kişi, eski milletvekilinin oğlu çıktı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 14:55:46. #1.15#
title