Ordu'daki Boztepe yaz sezonuna hazırlanıyor Ordu'nun seyir terası konumundaki Boztepe, turizm cazibesinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yaz sezonuna hazırlanıyor.

Ordu'nun seyir terası konumundaki Boztepe, turizm cazibesinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yaz sezonuna hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentin kuş bakışı izlenebilen cazibe mekanlarından Boztepe'de, satış birimleri büfe ve peyzaj düzenleme yapım işinde sona yaklaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlara doyumsuz bir seyir keyfi yaşatmak için trafiğe kapatılan cadde üzerinde ayrıca 25'i yöresel ürünlerin satışı için olmak üzere toplam 27 satış büfesi oluşturulduğu aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, Boztepe'deki mevcut araç yolunu trafiğe kapatarak altyapı düzenleme çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Şişman, yalnızca olağanüstü ve zorunlu durumlarda trafiğe açılacak bu cadde üzerinde 27 satış büfesini de hizmete sunacaklarını belirterek, "Bu büfelerin 2'si normal satış büfesi, diğerleri ise Ordu'da üretilen yöresel ürünlerin satışının yapıldığı büfeler olacak. Tarım politikalarını geliştirmek ve Ordu'daki çiftçilerin ürünlerini burada satabilmesine imkan sağlamak amacıyla Sayın Bakanımızın talimatı ile büfelerin çoğunluğunu yöresel ürünlerin satışına ayırdık." ifadesini kullandı.

Boztepe'nin şehrin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğuna işaret eden Şişman, bu nedenle çevre düzenleme ve güzelleştirme işlemlerine hızlıca devam ettiklerini vurguladı.

Şişman, mayıs ayı sonunda buradaki çalışmaları tamamlayarak sezona yetiştirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Kaynak: AA