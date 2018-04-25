Onur Akay'dan 41 Yaşına 41 Şarkı!

1990 yılında Zeki Müren'le yaptığı ilk bestesi ile sanat hayatı başlayan ünlü sanatçı Onur Akay, sahnelere ise ilk defa 1993 yılında çıkmıştı. 28 Nisan 1977 doğumlu olan Akay, Cumartesi gecesi 41. yaş gününü ve sahneye çıkışının 25. yılını kutlayacak.

28 Nisan Cumartesi gecesi, ünlü isimlerin sahne aldığı Ataşehir Cousin Restaurant'ta sahne alamaya hazırlanan Onur Akay, "Bu seferki gala programımız doğum günüme denk geldi. Hem doğum günümü, hem de sahneye çıkışımın 25. yılını en özel şarkılarımla kutlayacağım. 28 Nisan gecesi repertuarımda, girdiğim yaşımın sayısı kadar şarkı olacak, hep beraber sayarız." dedi. Sanatçının 41 yaşına gireceği ve repertuarında ise 41 şarkı olacağı, ayrıca ünlü isimlerin de katılacağı gecede Akay'ın, sabahın ilk ışıklarına kadar sahnede kalacağı öğrenildi.