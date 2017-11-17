Önce Lüks Otomobile Sonra Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce lüks araca sonra da bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Kaza, Karasu-Adapazarı duble yolu Poyrazlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine gitmekten olan Yakup G. idaresindeki 54 UG 229 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamete gitmekte olan Tuncer G. idaresindeki 06 FF 6872 plakalı lüks otomobile daha sonra ise bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 54 UG 229 plakalı otomobil sürücüsü Yakup G. araç içerisinde sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza sonrası bir süre trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA