Önce intihara kalkıştı, sonra ailesini rehin aldı
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Önce intihara kalkıştı, sonra ailesini rehin aldı

Gaziantep'te, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, önce intihara kalkıştı sonra da ailesini rehin aldı.

Önce intihara kalkıştı, sonra ailesini rehin aldı
16.09.2020 18:51 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:55

Gaziantep'te, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, önce intihara kalkıştı sonra da ailesini rehin aldı. Yaklaşık 2 saat süren uğraşlar sonucu ikna edilen şahıs, polis ekiplerine teslim olurken o anları izleyen vatandaşlar ise sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi Eyüpoğlu Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın en üst katında ailesiyle birlikte oturan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Şahin H. (20), önce evin balkonuna çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Daha sonra ise eve giren şahıs, ailesini rehin alarak evin kapısını üzerine kilitledi. Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ile psikologlar sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise hazır bekletildi. İtfaiye ekipleri de olası intihar girişiminin önüne geçmek için branda açtı. Yaklaşık 2 saat boyunca ailesini rehin alan şahıs, olay yerine gelen psikologlar tarafından güçlükle ikna edildi. İkna çabalarının sonuç vermesi üzerine şahıs polis ekiplerine teslim oldu. Daha önce de pek çok kez intihar ve rehin alma girişiminde bulunduğu öğrenilen uyuşturucu bağımlısı şahıs, gözaltına alınarak karakola götürüldü. O anlarda yaşananları izleyen vatandaşlar ise sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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