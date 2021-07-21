Önce bayramlaştılar, sonra aşı oldular
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Önce bayramlaştılar, sonra aşı oldular

İhlas Haber Ajansı / Hakan Okay - Haberler | Güncel

Önce bayramlaştılar, sonra aşı oldular Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen bayramlaşma töreni, aşı ile taçlandırıldı.

Önce bayramlaştılar, sonra aşı oldular

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen bayramlaşma töreni, aşı ile taçlandırıldı.

Aşılama oranının en az seviyede olduğu iller arasında bulunan Bitlis'te, bayramlaşma törenine katılan davetliler, önce bayramlaştı sonrasında ise aşılarını yaptırdı. Aşılama oranının arttırılması amacıyla başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, bu çalışmalara bir destek te bayramlaşma töreninde geldi. Tatvan ilçesindeki öğretmenevi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katılan davetliler, bir birleriyle bayramlaştıktan sonra ilçe Kaymakamı Tekin Erdemir'in daveti üzerine alanda açılan aşı standına geçerek aşılarını yaptırdı. Hem bayramlaşma hem de aşılamayı bir arada yapan Tatvanlılar, tek tek aşılarını yaptırarak aşılamaya tam destek sundu.

Aşılama oranını yükseltmek için ilçe genelinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Tatvan ilçe Kaymakamı Tekin Erdemir, "Bu günkü bayramlaşma programımız güzel bir program oldu. Bu gün burada programa katılıp aşılarını henüz yaptırmamış olan davetlerimizi aşılamak suretiyle de taçlandırdık. İlçemizdeki aşılama oranını yükseltmek amacıyla her türlü çalışmayı yapmaktayız. İnşallah gerçekleştirmiş olduğumuz bu çalışmalar kapsamında da ilimiz ve ilçemizdeki aşılama oranı kısa sürede yükseltmeyi hedefliyoruz. Cenabı haktan tez vakitte hepimizin bu hastalıktan kurtulmasını niyaz ediyoruz" dedi.

Düzenlenen bayramlaşma programı vesilesi ile aşılarını yaptıran Tatvanlı vatandaşlar ise herkesi aşı olmaya davet ettiler.

Önce bayramlaştılar, sonra aşı oldular
Önce bayramlaştılar, sonra aşı oldular
Önce bayramlaştılar, sonra aşı oldular
Önce bayramlaştılar, sonra aşı oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Okay

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